(M)UČITELJICE Jedna udarala učenika, druga ga je davila!

Dvije djelatnice iste osnovne škole u Oklahomi suočavaju se s optužbama za napad i zlostavljanje nakon što su navodno, u odvojenim incidentima u razmaku od nekoliko mjeseci, fizički nasrnule na dvoje maloljetnih učenika. Jedna je optužena da je udarila desetogodišnjeg dječaka, dok je druga navodno nosila petogodišnjaka niz hodnik držeći ga u zahvatu gušenja. Oba slučaja dogodila su se u osnovnoj školi Elgin, u okrugu Comanche, piše New York Post.

Udarac u lice i gušenje u hodniku

Prvi incident dogodio se 8. siječnja, kada je pomoćnica u nastavi, 38-godišnja Elizabeth Kay Sutton, navodno zgrabila desetogodišnjeg dječaka u školskoj kantini, nasilno ga vratila na stolicu i udarila ga u lice.

Nadzorne kamere, prema sudskim dokumentima, zabilježile su trenutak u kojem Sutton zamahuje rukom prema dječakovu licu, zbog čega mu se glava naglo trznula unatrag. Njegova učiteljica kasnije je primijetila crveni trag na njegovu licu kada se vratio u učionicu.

Sutton se branila pred policijom tvrdeći da je dječak bio "težak za suradnju otkako se vratio u školu nakon praznika" te da je pokušavao ustati i popeti se na stol. Izjavila je da je koristila zahvat kojem je podučena kao paraprofesionalac i da joj namjera nikada nije bila ozlijediti dječaka. Unatoč obrani, uhićena je i izjasnila se da nije kriva po optužbi za napad. U školi je radila tek pet mjeseci.

Samo nekoliko mjeseci kasnije, 13. ožujka, dogodio se drugi uznemirujući slučaj. Osobna asistentica, 37-godišnja Ottoria McClung, navodno je viđena kako nosi petogodišnjeg učenika niz hodnik u zahvatu gušenja.

Svjedok je policiji ispričao da je dječakovo lice bilo crveno, da je plakao i udarao McClung po ruci, dok je ona navodno govorila: "Ne mogu se nositi s ovim". McClung je također uhićena i optužena za napad na učenika.

Brza reakcija škole

Uprava javnih škola Elgin odmah je reagirala na oba incidenta. I Sutton i McClung dobile su otkaz, a o svemu su obaviještene nadležne institucije. Školski nadzornik Nate Meraz u priopćenju je naglasio kako je sigurnost učenika apsolutni prioritet škole te je uvjeravao roditelje da se svi zaposlenici podvrgavaju rigoroznim provjerama.

"Svi zaposlenici moraju proći provjeru pozadine, a prije zapošljavanja provjeravaju se i profesionalne preporuke. Oba ova slučaja prijavili su nam drugi zaposlenici, što odražava kulturu odgovornosti koju smo ovdje uspostavili", stoji u izjavi škole.

Meraz je također pojasnio filozofiju zapošljavanja u okrugu.

​- Ako imamo opravdanu sumnju tijekom procesa razgovora za posao, nećemo vas zaposliti. Jednom kada ste zaposleni, ako naudite učeniku, dobit ćete otkaz. Naš je zadatak obrazovati djecu u sigurnom okruženju. Najviši prioritet javnih škola Elgin jest sigurnost i dobrobit naših učenika - poručio je Meraz.

Dodao je i da su pomoćnici u nastavi i osobni asistenti prošli dodatnu obuku u kolovozu na početku školske godine, u siječnju nakon povratka s božićnih praznika te ponovno 13. veljače. Obje bivše zaposlenice puštene su uz jamčevinu, a na sudu bi se trebale pojaviti 20. svibnja kako bi se odredili daljnji koraci u njihovim slučajevima. Ovi događaji dolaze u vrijeme kada se u Oklahomi pojačano raspravlja o sigurnosti u školama i donose novi zakoni. Jedan od njih, koji stupa na snagu krajem 2025. godine, zahtijeva od školskih okruga da prijave nalaze istraga o zlostavljanju Državnom odboru za obrazovanje, čak i ako zaposlenik da otkaz.

Cilj je spriječiti da osoblje s poviješću neprimjerenog ponašanja jednostavno prijeđe u drugi školski okrug.

