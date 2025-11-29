Ma, kakav Djed Mraz! Djeci na onkologiju poklone donosi Spiderman: 'Cilj je uvijek isti'

Kad sam u listopadu vidjela Spidermana kako se spušta s Hendrixova mosta, samo kako bi razveselio okupljenu djecu, zbog njihova osmijeha, pala mi je na pamet ideja pozvati ga da mi se u prosincu pridruži u dijeljenju darova djeci na onkološkim odjelima bolnica. Poslala sam mu poruku, predstavila se, objasnila mu što radim i zašto, a on je odmah pristao - nevjerojatan je čovjek taj Spiderman, pardon Maximilian, kaže za 24sata Jasenka Bastaić, Zagrepčanka koja je godinama sa suprugom Nikolom Bastaićem organizirala prikupljanje božićnih poklona za bolesnu djecu i odnosila ih u bolnice.

Vlastitu djecu nisu mogli imati i posvetili su se humanitarnom radu. Bili su skroman par iz zagrebačke Dubrave - on vozač i mehaničar tramvaja, ona zaposlenica jednog trgovačkog centra. Mali stan na kredit, mali auto, jednostavan život, ali srca velikih kao najveća kuća - to su bili Bastaići.

Nikola je preminuo u svibnju prošle godine nakon duge i teške bitke s karcinomom debelog crijeva, bile su mu samo 42 godine. Malo je ljudi poput njega, jer iako teško bolestan, širio je optimizam, govorio da će sve biti dobro, makar je znao da mu se bliži kraj. Nije se predavao, s Jasenkom je i teško bolestan prikupljao i razvozio poklone. I u svojim je najtežim trenucima grlio život na najjače, uvijek nasmijan i vedar, a onda je, posljednjim atomima snage, Jasenki u njihovu domu u Dubravi rekao: "Moja Ljutka, ja ti sad idem...", zatvorio oči i preminuo.

Koji mjesec nakon muževljeve smrti Jasenka je odlučila, sad još i više, šire, nastaviti ono što je s Nikolom radila - prikupljati priloge dobrih ljudi, kupovati darove i nositi ih djeci u bolnice. Osnovala je Udrugu za pomoć djeci oboljeloj od malignih i drugih bolesti Nikola Bastaić i već lanjskog Božića razvažala poklone, čak i po mećavi, sama, do bolnica u Splitu i Kninu te u Zagrebu.

Ove će godine na dječju onkologiju na Rebru ići sa Spidermanom, Maximilianom Bindernagelom Vujnovićem (30), vatrogascem iz Velike Gorice, koji se u listopadu, baš kao "pravi" Spiderman, spustio sa zelenog Hendrixa u Zagrebu kako bi zabavio djecu.

Vujnović je profesionalni vatrogasac i voditelj vatrogasne grupe u JVP-u Velika Gorica, a uz to ima i obrt za animaciju djece te organizaciju događanja. Rođen je u Njemačkoj, a kao desetogodišnjak se s majkom preselio u Veliku Goricu.

- Spustim se s krova kuće ili zgrade, iznenadim klince, malo visim naopačke, popričamo o mojim ostalim superherojskim prijateljima i fotkamo se. Cilj je uvijek isti - izmamiti osmijeh - kaže Spiderman Maximilian. I samoga ga je iznenadilo mnogo djece koja su, njih nekoliko stotina, došla gledati kako se spušta s Hendrixa, željezničkog mosta preko Save, između Prisavlja i Kajzerice. Mnogobrojna su djeca pod most došla i sama odjevena u Spidermana, Čovjeka-pauka, superheroja koji spašava dobre, a bori se protiv zlih. I Nikola Bastaić je bio heroj, čovjek koji je do kraja imao dovoljno snage pomagati drugima. Zato Maximilian nije trebao dugo razmišljati.

Kad ga je nazvala Jasenka s prijedlogom da s njom na dječju onkologiju Rebra prije Božića odnese poklone, dakako u kostimu Spidermana, nije časka časio, odmah je pristao.

- Kad joj je preminuo suprug, Jasenka se mogla zatvoriti u sebe, odustati, ali nije to napravila. Kad mi se takav netko javi, tko sam ja da odbijem pomoći - kaže Vujnović za 24sata. S Jasenkom se upoznao u svojoj vatrogasnoj stanici u Velikoj Gorici, dogovaraju odlazak na Rebro u prosincu. Čak mu je bila želja spustiti se s bolničkog krova, da oduševi djecu, ali to, nažalost, zbog obnove bolnice od potresa i iz drugih sigurnosnih razloga nije moguće. Nema veze, djeci je bitno da im Spiderman dođe u posjet. Bit će svakako još prilike da se spusti s nekog krova, na opće dječje oduševljenje. Spretan je, brz i neustrašiv, a to se najbolje vidjelo kad je hodao po konstrukciji Hendrixova mosta i s njega se spuštao.

- Sad sam u fazi prikupljanja donacija udruzi od kojih kupujem poklone. Plan mi je, osim Rebra, posjetiti još neke bolnice, što sad dogovaram, između ostalog i u Kninu. Poklone ću opet voziti i u kninsku Udrugu osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej. Kao i lani, pripremila bih oko 120 paketa s igračkom i slatkišima za manju djecu, a za veću bih pripremila 60 paketa sa slatkišima i slušalicama. Od puno majki sam čula da su im slušalice važne, dok leže vole slušati glazbu, tako se djeca opuštaju. Njihova želja - meni zapovijed - kaže nam Jasenka, spremna za još jednu božićnu akciju.

Njezina udruga novac prikuplja tijekom čitave godine, uplate su moguće na račun Udruge Nikola Bastaić u Raiffeisen banci, HR7824840081135411493.

- Nakon Nikoline smrti u mojem je životu velika praznina, no sretna sam što je ispunjavaju dragi prijatelji koji mi pomažu i svi oni dobri ljudi koji uplaćuju novac za darove - poručuje Jasenka.