Ma kakav Modrić: Penava iz Vukovara prozvao Pupovca, a on u Zagrebu igrao nogomet

Kao i većina drugih građana mi smo danas na mjestu na kojem ćemo proslaviti igru i na mjestu na kojem ćemo pokazati kakvu igru želimo u politici, rekao je u četvrtak Milorad Pupovac. Kandidati Fair play liste br. 9 za EU izbore, obilježili su Dan državnosti nogometnom utakmicom između kandidata. Pupovac je rekao kako nije bitno tko će pobijediti jer će se uživati u igri.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:17 Pupovac kontra Flege, nogometno – fudbalska utakmica Fair play liste br. 9 za EU parlament | Video: 24sata/pixsell

- To je igra u kojoj se ne želimo dijeliti, igra u kojoj nema viška ljudi, u kojoj nema viška stranaka, u kojoj su svi dobrodošli osim onih koji bi dijelili i izbacivali i koji traže viškove - rekao je Pupovac.

Istaknuo je i kako ne zna koji su planovi Europske pučke stranke niti predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića.

- Mogu su samo nadati i vjerovati da se neće napraviti otklon prema strankama koje su do jučer predstavljale i danas predstavljaju prijetnju demokracije Europi. Kad kažem demokraciju, mislim na sve njene vrijednosti, slobode i prava pojedinaca i različitih vrsta manjinskih grupacija. To je uz antifašizam ono na čemu se Europa temelji, i ako se rade kompromise s tim vrijednostima to bi predstavljalo opasnu prijetnju za Europu, a prijetnja je puno. Mi ćemo biti protiv takvih prijetnja i takvih opredjeljivanja u takvom kontekstu - zaključio je Popovac. Podsjetimo, čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava ranije danas prozvao je SDSS, a naročito Milorada Pupovca, što na dan državnosti nisu posjetili Vukovar.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Nositelj liste Valter Flego rekao je kako su nogometnom utakmicom između kandidata te liste željeli obilježiti današnji dan i pokazati njihovu viziju otvorene, tolerantne, pristojne Hrvatske koja spaja.

- Nećemo dozvoliti da nas nitko posvađa, nećemo vikati jedne na druge, već će današnji dan i ova kampanja biti u skladu s onime kako živimo svaki dan, a to je normalna, iskrena, otvorena, tolerantna Hrvatska - rekao je Flego.

Zagreb: Pupovac kontra Flege, nogometno – fudbalska utakmica Fair play liste br. 9 za EU parlament | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dodao je i kako se ovih dana čuju različite ideje krajnje desnice, kao i u drugim europskim državama, te da je važnije nego ikada na ovom referendumu o budućnosti Europe izaći 9. lipnja na izbore i nastaviti graditi Europu koja uključuje, prepoznaje različitosti i ujedinjava.