Ma kakva zabrana? Ne mičemo se sve dok nam ne kažu istinu

Nakon prosvjeda koji su 30. prosinca okončani nasilnom intervencijom policije uvedena je zabrana svih novih okupljanja u organizaciji grupe Pravda za Davida.

Pripadnici te skupine ipak prkose zabrani te, predvođeni Suzanom Radanović, Davidovom majkom, okupljaju se u večernjim satima pred sabornom crkvom u Banjoj Luci i tamo pale svijeće te se mole za Davidovu dušu, no i to se odvija pod kontrolom policije. Radio Televizija Republike Srpske u srijedu je objavila kako je Davidov otac Davor Dragičević preko odvjetnika kontaktirao MUP Republike Srpske te kako pregovara o svojoj predaji s obzirom na to da je za njim raspisana tjeralica. No Milan Malešević, odvjetnik grupe Pravda za Davida, kazao je za radiosarajevo.ba kako preko njega Dragičević nije iznosio takve zahtjeve. Također, Dragičevićev odvjetnik Ifet Feraget demantirao je navode o predaji.

- Do daljnjeg neću davati nikakve izjave jer se pojavljuju razne spekulacije koje su u službi sprečavanja istrage Davidova ubojstva- kazao je Feraget.

Inače, za Dragičevićem traga policija, koja ga sumnjiči da je 30. prosinca 2018. javno prijetio dvoje ljudi, što su oni doživjeli kao ugrožavanje njihove sigurnosti. Raspisane su još i tjeralice za troje ljudi koje policija tereti za kazneno djelo ugrožavanje sigurnosti. Predstavnici oporbe u Republici Srpskoj u srijedu su odbacili optužbe vlasti i policije u tom bosanskohercegovačkom entitetu da stoje iza organizacije prosvjeda skupine Pravda za Davida te su upozorili kako policija krši ustav i zakone provodeći represiju nad građanima koji zahtijevaju rasvjetljavanje istine o smrti mladića.

- Javno odbacujemo tvrdnje da je Partija demokratskog progresa (PDP) organizator prosvjeda od 30. prosinca - kazala je Jelena Trivić, zastupnica PDP-a u Narodnoj skupštini RS-a.

Dodala je kako za zbivanja u Banjoj Luci koja su uzdrmala vlast u Republici Srpskoj nisu krivi građani koji su prosvjedovali nego oni koji nisu riješili slučaj ubojstva Davida Dragičevića.

- Broj uhićenih za ubojstvo Davida Dragičevića je nula, a onih uhićenih zbog mirnih prosvjeda veći je od 20. To dovoljno ilustrira stanje - ističe Trivić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je u srijedu kako je uvjeren da će Milorad Dodik naći rješenje o obitelji Dragičević, koja je neutješna jer je izgubila sina.

Policija rastjerala građane ispred crkve u Banjoj Luci

Suzana Radanović je u srijedu navečer u Banjoj Luci u hramu Saborne crkve Krista Spasitelja ponovo zapalila svijeću za svog ubijenog sina Davida Dragičevića, piše Dnevni avaz. Radanović se ovom prilikom obratila i medijima, kazavši da je važno da se sva pažnja ponovo usmjeri na rješavanje Davidovog ubojstva. Nakon njenog obraćanja, policija je ušla i u dvorište hrama, te su tražili da se građani raziđu. Radanović je potom zapalila još jednu svijeću.