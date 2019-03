'Ma neću izaći u potkošulji...'- reče on pa oduševi kao Freddie

Rekao sam učenicima: ‘Nema šanse da izađem u potkošulji ako ne budete marljivo vježbali’. Bila je to moja mala prijetnja, smije se profesor Tomislav Cvrtila (33).

Snimka na kojoj je s pedesetak učenika iz 6., 7. i 8. razreda Glazbene škole u Varaždinu nastupio na fašničkom koncertu u tamošnjem HNK oduševila je Hrvatsku. Kultna pjesma “Bohemian Rhapsody”, na koju su učenici nagovorili profesora, ispala je pun pogodak. Vježbalo se puna tri tjedna, svaki dan. A profesor je u početku bio skeptičan. Na pitanje je li bilo teško sve uvježbati, duhoviti Tomislav viče: “Katastrofa!”. Potom se nasmije. Objasnio je pripreme.

- Pjesma je izuzetno zahtjevna, i glazbeno i koreografski. Tekst je kompliciran, promjene tempa su drastične, odsvirati sve to u komadu je dosta naporno, a uz to sam morao slušati zbor i davati im znakove kad što moraju napraviti. Bio sam u brizi i pod stresom kako ćemo to uspjeti odraditi, ali učenicima to nisam pokazivao. Vidio sam veliku želju u njihovim očima i to me guralo da se trudim do kraja - priznao je profesor. A sve je krenulo od učenice 7. razreda, Lucije Pavlović (13). Ona grupu Queen, kaže, sluša još od prvog razreda osnovne škole.

- Obožavam pjesmu ‘Bohemian Rhapsody’. Oduvijek sam sanjala da je pjevam pred publikom. Sad se ukazala prava prilika. Predložila sam profesoru. Nije bilo lako. Svi smo ga nagovarali. Uporno je govorio da imamo premalo vremena da uvježbamo tako zahtjevnu pjesmu, ali uspjeli smo ga nagovoriti. A pala je i potkošulja - rekla je Lucija, a ostale učenice i profesor prasnuli su u smijeh. Budući da su uz pjesmu morali osmisliti i kostime, što je profesor drugo mogao nego prerušiti se u Freddieja Mercuryja.

- Moram priznati da mi je u početku bila malo neugodna pomisao da odjenem samo potkošulju. A onda sam se i na to dao nagovoriti. Rekao sam k vragu sve i samo izletio pred publiku - otkrio je Tomislav. Fašničkim koncertom se zapravo oprostio od svojih učenika i škole jer ovih dana počinje raditi kao asistent na Pedagoškom fakultetu u Čakovcu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- U Glazbenoj školi u Varaždinu radim već sedam godina i teško mi je što odlazim, ali kad već moram, bolji oproštaj od ovog koji smo zaokružili Queenom nisam mogao zamisliti - rekao je Tomislav. Sa suprugom i dvije kćeri živi u selu Pušćine kraj Varaždina. U glazbu se zaljubio kad dječak dok je slušao po crkvama majku koja je pjevala u zboru. Uskoro je počeo svirati orgulje u crkvi. Osnovnu školu završio je za harmoniku, srednju za orgulje, a u Zagrebu je studirao glazbenu pedagogiju. Namjerava upisati i doktorat. Na kraju priznaje kako nikad ne bi pristao na intervju da nema njegovih učenika.

- Većina ih nakon osnovne glazbene škole ne upisuje srednju glazbenu. Nadam se da će ih cijela ova euforija ipak zadržati u svijetu glazbe i da će se nastaviti školovati u tom pravcu - priznaje omiljeni profesor i otkriva da obožava slušati Pink Floyd, Led Zeppelin, ali i klasičnu glazbu te tamburaše.

