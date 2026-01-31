Grad Šibenik o ovome je izvijestio preko svoje službene Facebook stranice, a mnogi su u komentarima pozdravili ovaj potez te udijelili niz komplimenata malenom Pašku
Mačak Paško dobio svoju kućicu ispred šibenske Gradske uprave
Mačak Paško koji već neko vrijeme živi kraj Gradske uprave Grada Šibenika dobio je svoju mačju kućicu.
- Mačak, koji već neko vrijeme boravi ispred Gradske uprave Grada Šibenika, od danas je dobio i svoj kutak i utočište - stoji u objavi na službenoj Facebook stranici Grada Šibenika.
Mnogi su u komentarima oduševljeno pozdravili ovaj potez, a i mačak Paško dobio je niz komplimenata.
