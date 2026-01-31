Mačak Paško dobio svoju kućicu ispred šibenske Gradske uprave

Mačak Paško koji već neko vrijeme živi kraj Gradske uprave Grada Šibenika dobio je svoju mačju kućicu.

- Mačak, koji već neko vrijeme boravi ispred Gradske uprave Grada Šibenika, od danas je dobio i svoj kutak i utočište - stoji u objavi na službenoj Facebook stranici Grada Šibenika.

Mnogi su u komentarima oduševljeno pozdravili ovaj potez, a i mačak Paško dobio je niz komplimenata.