Macan o izbornim jedinicama: Inicijalno je namješteno da bi odgovaralo HDZ-u, ali i SDP-u

Krešimir Macan u RTL Direktu govorio je o izbornim jedinicama, krađi glasova i nepoštenim izborima.

Amerikanci to zovu Gerrymandering, kod nas je to prekrajanje izbornih jedinica.

- To je samo prevedeno. Gerrymendering je popularan pojam zato što su tamo izmišljali načine, tipa želiš pobijediti, izabereš svoje birače i tako dobiješ izbore. Činjenica dau Americi imamo države koje uvijek glasaju isto, tu se ništa ne mijenja - rekao je Krešimir Macan.

Potom je objasnio kako se prekrajaju izborne jedinice.

- Ako imate 60 posto plavih birača, demokratskih i 40 republikanskih i onda bi rezultat trebao biti, ako je pet mandata, tri naprema dva. Ako prekrojite jedinice, većina je svugdje plava. Imate pet plavih mandata. Ako prekrojite na drugi način, imate tri crvena i dva plava. Umjesto da budu tri plava i dva crvena što bi bilo pravedno. Zato što idete samo po gradovima i zaobilazite sela ili birate samo sela - rekao je Macan.

Dotaknuo se nelogičnosti glede izbornih jedinica u Hrvatskoj.

- Najbolja je priča sa Zagrebom koji je podijeljen na više izbornih jedinica i ta priča da ljudi s Jaruna glasaju s ljudima skoro iz Rijeke. S druge strane imamo isto tako neke nelogičnosti da je dio Trogira glasa u devetoj, a ostatak u desetoj. Ljudi koji su de facto životno orijentirani jedni na druge glasaju u posve drugoj izbornoj jedinici. Nemate izbornog predstavnika iz te jedinice jer ste glasali tko zna za koga - govori.

Objasnio je zašto je Zagreb razveden u četiri izborne jedinice.

- Zagreb bi uvijek bio oporben. Oporba bi uvijek dobila najviše mandata u Zagrebu kao što je dobivala na drugim izborima. Želi se promijeniti biračka volja. Zagreb je urbana sredina i onda se razvodni s nekom ruralnom. Ili ih spojite sa Sisačko-moslavačkom ili s Karlovačkom i prosjek ispadne posve drugačiji. A tu su bili i veliki problemi s brojkama. Mlinarić je rekao da glas u Slavoniji vrijedi manje. Zapravo vrijedi više, u Slavoniji s manje glasova dobijete saborski mandat. Za 8 tisuća glasova je dobivao HDZ, u drugim jedinicama je trebalo 11-12 tisuća - rekao je.

Na pitanje kako je pravedno da je 2020. godine Možemo za jedan mandat trebao 20 tisuća glasova, a Most 13 tisuća, odgovara:

- Namješteno je po sastavu izborne jedinice. Ako ste prvi i ako je velika razlika između prve stranke, ako prva stranka ima 30 posto, druga 10, prva dobiva više mandata. Još imate izborni prag. Ako male stranke ne odu u koaliciju, padnu ispod izbornog praga, glasovi propadaju i to radi prednost velikim strankama. Kad je zakon donošen 1999. namješteno je da odgovara najvećim strankama. To je u to vrijeme isključivo bio HDZ. Inicijalno je namješteno da bi odgovaralo HDZ-u, ali odgovaralo je u principu i SDP-u jer su nekad bili prvi, nekad drugi. Vlada Zorana Milanovića imala je priliku promijeniti, a rekli smo da je prije 12 godina pokrenuto ovo pitanje. Tad se već raspravljalo. Tad je Ministarstvo uprave zaključilo da je sustav li-la. Nije toliko ljudi iselilo. Sad su ljudi iselili. Već sad imate problem da smo imali 3 600 000 birača u popisu za izbore 2020., sad je procjena da ih imamo 3 milijuna i 300 tisuća. Gdje je 300 tisuća nestalo u de facto dvije godine. Nisu iselili. Imamo višak birača u popisima - pojasnio je.

- Dogovor oko izbornog sustava je jednak kao u dogovorima oko Ustava. Tu postoji mogućnost da se dogovore oko nekih kompromisa da jedni ili drugi dobiju nešto da bi se stvari pomakle. Postoji više rješenja. Ovo koje smo danas vidjeli u medijima govori o popravljanju postojećeg sustava. Hajdemo reći da taj sustav nije dobar i idemo raditi posve novi. Opet bi Zagreb bio podijeljen u 3 izborne jedinice, odjednom bi Koprivnica glasa s Osijekom, Slavonski Brod s Vukovarom. Zagreb u ovoj državnoj logici treba biti jedna izborna jedinica, ako vam to paše. Ali, ako ne paše politici reći će ne. Imate rješenje da Hrvatska može biti jedna izborna jedinica, ali onda previše moći odlazi prema šefovima stranaka. Oni znaju koliko će ljudi otprilike proći po postotku. Preferencijalno glasovanje može nešto promijeniti. Da odemo na manje izbornih jedinica, to je isto moguće, ali je pitanje hoće li netko reći da nam ne trebaju županije. Uvijek netko ima nešto protiv. Hajdemo reći, ostaviti županije, onda bi županije trebale birati različiti broj zastupnika tako da bi u Slavoniji trebalo birati manje zastupnika jer je manje stanovnika. U Zagrebu bi se biralo najviše zastupnika jer je tu najviše stanovnika. Jednostavno, glas mora jednako vrijediti - kazao je Macan pa dodao da je žalosno za opoziciju u Hrvatskoj da ih de facto HDZ opet vodi.

- Nisu nikad sami inicirali da bi se taj izborni zakon morao mijenjati, da počnu raditi i u svom i dugoročnom hrvatskom interesu - kazao je Macan.

