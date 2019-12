Macron direktno povezao Turke s borcima Islamske države

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u utorak je optužio Tursku da surađuje sa skupinama bliskim Islamskoj državi (IS) i tvrdi da nedovoljno jasan stav Ankare prema IS-u šteti saveznicima NATO-a koji se bore u Siriji i Iraku.

Odnosi između Macrona i turskog predsjednika Tayyipa Erdogana zahladili su uoči samita NATO-a u Londonu, a dva čelnika ne prestaju izmjenjivati tirade riječima o turskoj prekograničnoj ofenzivi na kurdske borce na sjeveru Sirije.

Govoreći u nazočnosti američkog predsjednika Donalda Trumpa, Macron je direktno Tursku povezao s borcima Islamske države.

- Danas su zajednički neprijatelji terorističke skupine. Žao mi je što to moram reći, ali tu za stolom nemamo istu definiciju terorizma - kazao je Macron.

- Kada pogledam Tursku, vidim da se bori protiv onih koji su se s nama rame uz rame borili protiv IS-a, a ponekad surađuju i sa srodnim skupinama - istaknuo je Macron.

Francuski predsjednik smatra da ta dvosmislenost Turske u odnosu prema spomenutoj islamističkoj skupini šteti svima kada se radi o stanju na terenu.

- Prvi prioritet je da prema tim skupinama imamo vrlo jasno stajalište i zato smo počeli preispitivati odnose s Turskom - kazao je Macron.

Turska je u međuvremenu najavila da će blokirati plan obrane baltičkih država i Poljske od mogućih napada Rusije ukoliko Savez ne udovolji zahtjevu Ankare da se kurdska milicija YPG proglasi terorističkom skupinom.

Na konferenciji za novinare s Trumpom, na kojoj nije nedostajalo i neugodnih trenutaka, Macron je izgledao iziritiran nakon što je američki predsjednik kazao da će pitanje o tome treba li Francuska učiniti više u smislu prihvata svojih državljana koji su se borili na strani IS-a prepustiti francuskom predsjedniku.

Vidljivo iznerviran, Macron je ustvrdio da je broj boraca IS-a iz europskih zemalja vrlo mali te da bi se radije svi trebali usredotočiti na širi problem.

U sjevernoj Siriji se u zatočeništvu nalazi oko 400 francuskih državljana, među kojima je oko 60 islamističkih boraca. Pariz odbija primiti natrag odrasle osobe i poručuje da im se mora suditi tamo gdje su zločine i počinili. Trump ga je potom upitao bi li želio 'neke fine islamističke borce. Uzmite koga god želite', rekao je Trump bezbrižnim tonom.

Macron je uzvratio da se 'svi trebaju uozbiljiti' te priznao da među borcima IS-a ima državljana iz europskih zemalja, ali da je prioritet obračunati se potpuno s IS-om i ostalim terorističkim skupinama. Trump je natuknuo da Macron nije odgovorio na pitanje.

- On je stoga veliki političar jer to je jedan od najboljih neodgovora koji sam čuo i to je OK - rekao je Trump.