Macron: Francuska će pomoći Palestincima izraditi ustav

Brojne zapadne zemlje, uključujući Francusku, formalno su priznale palestinsku državu u rujnu, što je bio potez potaknut frustracijom prema Izraelu zbog razornog rata u Gazi i željom za promicanje dvodržavnog rješenja bliskoistočnog sukoba.

Primirje Izraela i Hamasa, dogovoreno uz posredovanje SAD-a, stupilo je na snagu u listopadu, ali je Izrael ponovno odbacio svaku mogućnost palestinske državnosti.

Macron je rekao da će Francuska i Palestinska samouprava, koja ima ograničenu samoupravu pod izraelskom vojnom okupacijom na Zapadnoj obali, osnovati zajednički odbor za izradu novog palestinskog ustava.

"Ovaj odbor bit će odgovoran za rad na svim pravnim aspektima: ustavnim, institucionalnim i organizacijskim", rekao je francuski predsjednik novinarima.

"To će doprinijeti stvaranju novog ustava, čiji mi je nacrt predstavio predsjednik Abas, a cilj će biti finaliziranje svih uvjeta za takvu Državu Palestinu", rekao je Macron.

Dodao je da će Francuska doprinijeti sa 100 milijuna eura humanitarne pomoći Gazi u ovoj godini.

Abas je naglasio posvećenost "kulturi dijaloga i mira". "Želimo demokratsku, razoružanu državu posvećenu vladavini prava, transparentnosti, pravdi, pluralizmu i rotaciji vlasti", rekao je Abas.

Rekao je da cijeni napore američkog predsjednika Donalda Trumpa i globalnih partnera da se okončaju borbe u Gazi i postigne sljedeća faza prema trajnom miru razoružanjem militantnih skupina, uključujući Hamas.

Odluke Francuske, Velike Britanije, Kanade i Australije o priznanju palestinske države uskladile su ih s više od 140 zemalja koje također podržavaju palestinske težnje za stvaranje neovisne domovine na teritoriju pod izraelskom okupacijom.

No, Trump je osudio val priznanja, ponavljajući stav bliskog saveznika Izraela da se time "nagrađuje" Hamas za napad na Izrael 7. listopada 2023. koji je pokrenuo rat u Gazi.