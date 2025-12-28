Trump: Razgovori o okončanju rata u Ukrajini su u završnoj fazi

Trumpovi komentari uslijedili su nakon ranijeg telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, za kojeg je Trump rekao da je "vrlo ozbiljan" u vezi s okončanjem rata.

"Također ću nazvati predsjednika Putina nakon sastanka (sa Zelenskijem) i nastavit ćemo s pregovorima", rekao je Trump.

Trump je ranije rekao da je imao "vrlo produktivan" telefonski razgovor s Putinom. "Upravo sam imao dobar i vrlo produktivan telefonski razgovor s ruskim predsjednikom (Vladimirom) Putinom", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social, ne otkrivajući pojedinosti razgovora.

Kremlj je u nedjelju nakon telefonskog razgovora objavio da Putin i Trump ne podržavaju europsko-ukrajinsko zalaganje za privremeno primirje uoči sporazuma o miru, te da Moskva smatra da Kijev treba donijeti "hrabru odluku" po pitanju Donbasa.

Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov rekao je da je telefonski razgovor između Putina i Trumpa trajao sat vremena i 15 minuta, te da se odvio na Trumpov zahtjev uoči Trumpova sastanka sa Zelenskijem.

"Najvažnije je da predsjednici Rusije i SAD-a imaju slične poglede o tome da opcija privremenog primirja koje predlažu Ukrajina i Europljani pod izlikom pripremanja referenduma ili pod drugim izlikama, samo produljuje sukob i nosi rizik od obnove neprijateljstva", rekao je Ušakov.

Zelenskij, koji je ranije u nedjelju stigao na Floridu, najavio je da će se u razgovoru s Trumpom zalagati za revidirani mirovni plan. Pozvao je ukrajinske saveznike da povećaju pritisak na Moskvu. „Ovo su jedni od najaktivnijih diplomatskih dana u godini upravo sada i mnogo toga se može odlučiti prije Nove godine“, napisao je Zelenskij na društvenim mrežama nakon slijetanja.

„Činimo sve u tom smjeru, ali hoće li se odluke donijeti ovisi o našim partnerima - onima koji pomažu Ukrajini i onima koji vrše pritisak na Rusiju kako bi Rusi osjetili posljedice vlastite agresije.“

Ukrajinski čelnik traži Trumpovu podršku za okvir od 20 točaka nakon što je Trumpova administracija krajem studenog predstavila prijedlog od 28 točaka koji je uznemirio Kijev i njegove saveznike ponavljajući nekoliko ruskih stavova.

Zelenskij i europski partneri od tada su radili na alternativnom planu, uključujući i tijekom nedavnih sastanaka u Berlinu i Miamiju s visokim dužnosnicima Trumpove administracije, dok je Washington također vodio odvojene razgovore s Moskvom.

Zelenskij je rekao da planira iskoristiti sastanak kako bi definirao ukrajinske „crvene linije“ u bilo kakvim pregovorima, naglašavajući da bi zapadna sigurnosna jamstva bila ključna u slučaju prekida vatre kako bi se spriječili ponovni ruski napadi.

Druge sporne točke uključuju sudbinu spornog područja Donbasa u istočnoj Ukrajini i kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporožje, koju Rusija okupira od ranih dana rata.

Rusija nije uključena u pregovore na Floridi, a reakcije Kremlja na pregovore bile su prigušene. Unatoč izjavi o spremnosti na pregovore, Putin je do sada zadržavao maksimalističke zahtjeve, uključujući pretenzije na Donbas - koji se sastoji od Donjecke i Luganske regije, koje Moskva ne kontrolira u potpunosti.