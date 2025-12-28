Obavijesti

News

Komentari 0
MIROVNI PREGOVORI

Trump: Razgovori o okončanju rata u Ukrajini su u završnoj fazi

Piše Hina,
Čitanje članka: 2 min
Trump: Razgovori o okončanju rata u Ukrajini su u završnoj fazi
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju, na početku sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem na Floridi, kako vjeruje da su razgovori o okončanju ruskog rata u Ukrajini u "završnoj fazi"

Trumpovi komentari uslijedili su nakon ranijeg telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, za kojeg je Trump rekao da je "vrlo ozbiljan" u vezi s okončanjem rata.

"Također ću nazvati predsjednika Putina nakon sastanka (sa Zelenskijem) i nastavit ćemo s pregovorima", rekao je Trump.

Trump je ranije rekao da je imao "vrlo produktivan" telefonski razgovor s Putinom. "Upravo sam imao dobar i vrlo produktivan telefonski razgovor s ruskim predsjednikom (Vladimirom) Putinom", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social, ne otkrivajući pojedinosti razgovora.

IZ MINUTE U MINUTU UŽIVO Zelenski je stigao kod Trumpa. Trump: 'Vjerujem da je Putin ozbiljan oko mira...'
UŽIVO Zelenski je stigao kod Trumpa. Trump: 'Vjerujem da je Putin ozbiljan oko mira...'

Kremlj je u nedjelju nakon telefonskog razgovora objavio da Putin i Trump ne podržavaju europsko-ukrajinsko zalaganje za privremeno primirje uoči sporazuma o miru, te da Moskva smatra da Kijev treba donijeti "hrabru odluku" po pitanju Donbasa.

Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov rekao je da je telefonski razgovor između Putina i Trumpa trajao sat vremena i 15 minuta, te da se odvio na Trumpov zahtjev uoči Trumpova sastanka sa Zelenskijem.

"Najvažnije je da predsjednici Rusije i SAD-a imaju slične poglede o tome da opcija privremenog primirja koje predlažu Ukrajina i Europljani pod izlikom pripremanja referenduma ili pod drugim izlikama, samo produljuje sukob i nosi rizik od obnove neprijateljstva", rekao je Ušakov.

SASTANAK U MAR-A-LAGU FOTO Pogledajte kako je Trump dočekao Zelenskog: 'Mislim da imamo temelje za dogovor...'
FOTO Pogledajte kako je Trump dočekao Zelenskog: 'Mislim da imamo temelje za dogovor...'

Zelenskij, koji je ranije u nedjelju stigao na Floridu, najavio je da će se u razgovoru s Trumpom zalagati za revidirani mirovni plan. Pozvao je ukrajinske saveznike da povećaju pritisak na Moskvu. „Ovo su jedni od najaktivnijih diplomatskih dana u godini upravo sada i mnogo toga se može odlučiti prije Nove godine“, napisao je Zelenskij na društvenim mrežama nakon slijetanja.

„Činimo sve u tom smjeru, ali hoće li se odluke donijeti ovisi o našim partnerima - onima koji pomažu Ukrajini i onima koji vrše pritisak na Rusiju kako bi Rusi osjetili posljedice vlastite agresije.“

Ukrajinski čelnik traži Trumpovu podršku za okvir od 20 točaka nakon što je Trumpova administracija krajem studenog predstavila prijedlog od 28 točaka koji je uznemirio Kijev i njegove saveznike ponavljajući nekoliko ruskih stavova.

Zelenskij i europski partneri od tada su radili na alternativnom planu, uključujući i tijekom nedavnih sastanaka u Berlinu i Miamiju s visokim dužnosnicima Trumpove administracije, dok je Washington također vodio odvojene razgovore s Moskvom.

BIZARNO Trumpov senator objavio fotke kako mlati Djeda Božićnjaka: Što ste se uskomešali, mekušci!
Trumpov senator objavio fotke kako mlati Djeda Božićnjaka: Što ste se uskomešali, mekušci!

Zelenskij je rekao da planira iskoristiti sastanak kako bi definirao ukrajinske „crvene linije“ u bilo kakvim pregovorima, naglašavajući da bi zapadna sigurnosna jamstva bila ključna u slučaju prekida vatre kako bi se spriječili ponovni ruski napadi.

Druge sporne točke uključuju sudbinu spornog područja Donbasa u istočnoj Ukrajini i kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporožje, koju Rusija okupira od ranih dana rata.

Rusija nije uključena u pregovore na Floridi, a reakcije Kremlja na pregovore bile su prigušene. Unatoč izjavi o spremnosti na pregovore, Putin je do sada zadržavao maksimalističke zahtjeve, uključujući pretenzije na Donbas - koji se sastoji od Donjecke i Luganske regije, koje Moskva ne kontrolira u potpunosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Putin i Trump ne podržavaju europsko-ukrajinsku ideju privremenog primirja
uoči sporazuma

Putin i Trump ne podržavaju europsko-ukrajinsku ideju privremenog primirja

Putin i Trump protiv europsko-ukrajinskog primirja! Moskva traži "hrabru odluku" Kijeva za Donbas! Trump obećava kraj rata, ali Ukrajina se boji iznevjere
UŽIVO Zelenski je stigao kod Trumpa. Trump: 'Vjerujem da je Putin ozbiljan oko mira...'
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Zelenski je stigao kod Trumpa. Trump: 'Vjerujem da je Putin ozbiljan oko mira...'

Zelenski je najavio kako tijekom sastanka u Trumpovoj rezidenciji na Floridi planira razgovarati o sudbini sporne regije Donbas na istoku Ukrajine, kao i o budućnosti nuklearne elektrane Zaporožje...
Ukrajina napala Moskvu. Otkazani letovi zbog dronova
U VRIJEME OTKAZANIH LETOVA

Ukrajina napala Moskvu. Otkazani letovi zbog dronova

Ruska državna novinska agencija Ria Novosti izvijestila je da je više od 300 letova moralo biti otkazano ili odgođeno, a oko 70 zrakoplova preusmjereno je na alternativne zračne luke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025