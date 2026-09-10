Macron najavio letove u svemir s ljudskom posadom: 'Europa mora biti među vodećima...'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak je pozvao Europu da postane jedan od „vodećih svjetskih aktera“ u svemiru, najavivši prve letove s ljudskom posadom u roku od „deset godina“, kao i vlastite komunikacijske kapacitete putem satelita.

„Europa mora biti među vodećim svjetskim akterima (u svemiru), osobito kada je riječ o komunikacijama i umjetnoj inteligenciji“, poručio je na međunarodnom svemirskom samitu, u trenutku kada svemirska utrka sve više uzima maha, a Sjedinjene Države i Kina prednjače.

Foto: Aurelien Morissard

„Europa mora letjeti s vlastitim posadama ... Želimo da Europa potvrdi svoje ambicije u području letova s ljudskom posadom“, naglasio je Emmanuel Macron, koji će nakon deset godina na vlasti napustiti Elizejsku palaču u svibnju 2027.

Francuski predsjednik spomenuo je i sljedeću svemirsku misiju koja će 2027. prema Međunarodnoj svemirskoj postaji prevesti trojicu europskih astronauta.

„Želim za dvije godine vidjeti kako se prva europska teretna kapsula Nyx spaja s Međunarodnom svemirskom postajom; za pet godina kako prvi europski lunarni lander Argonaut slijeće na površinu Mjeseca; a za deset godina kako iz Kouroua polijeće prva europska kapsula s ljudskom posadom, s europskim astronautima i astronautima iz drugih zemalja“, rekao je predsjednik.

Foto: Aurelien Morissard

Pozvao je i da se bez odgode "uspostavi europski savez za izravno povezivanje uređaja" koji bi do 2030. omogućio izravnu vezu između satelita i mobilnih telefona, bez potrebe za zemaljskom antenom.

Europljani bi u roku od „deset godina“ trebali imati „kvalitetu veze usporedivu s 5G mrežom posvuda“, bez područja bez signala, istaknuo je Emmanuel Macron. „To je pitanje suvereniteta i gospodarske prilike“, rekao je.

Foto: Aurelien Morissard

Ne navodeći imena, također je prozvao „velike europske igrače“ koji žele „zadržati svoju dominaciju“, ali su istodobno upravo oni primili najviše američkih sredstava i imali koristi od „višestrukih institucionalno financiranih lansiranja“.