Civilization 7 konačno dodaje što fanovi žele od početka: Stižu nuklearke i svemirska utrka!

Mnogi su ga otpisali, ali Civilization 7 se ne predaje! Dvije godine nakon katastrofalnog lansiranja koje je razočaralo fanove, Firaxis je bacio atomsku bombu na gaming scenu - i to doslovno. Najavljene su ogromne promjene koje obećavaju spasiti posrnulu igru i vratiti je na tron 4X strategija, a sve se poklapa s proslavom 35. obljetnice legendarne franšize. Stiže veliko besplatno ažuriranje koje uvodi igru u moderno doba te prva plaćena ekspanzija s temom svemirske utrke, a obje se očekuju tijekom 2027. godine.

'Arc of Tomorrow' donosi atomsku prijetnju i nove mehanike

Prvo na redu je besplatno ažuriranje naziva "Arc of Tomorrow", koje će konačno proširiti završnicu igre na suvremenije razdoblje. Uvodi se potpuno novo, četvrto doba - Atomsko doba - koje produljuje vremensku liniju od pedesetih godina prošlog stoljeća sve do bliske budućnosti. S njim dolaze i specifične mehanike za to razdoblje, uz nove građevine, jedinice i vizualne elemente. Kao i s ostalim dobima, igrači će moći započeti igru izravno u Atomskom dobu ili proći cijeli put od samih početaka u antici.

Atomsko doba donosi nove civilizacije i vođe, ali i proširene mogućnosti nuklearnog ratovanja, uključujući i, kako navode iz Firaxisa, "zanimljiv zaokret u konceptu uzajamno osiguranog uništenja". Novi multilateralni sporazumi omogućit će vođama da kolektivno reagiraju na globalne situacije, poput gomilanja nuklearnih bojnih glava, pozivima na razoružanje ili eskalaciju. Tu su i novi alati za upravljanje carstvom, poput mogućnosti da se naselja transformiraju u neovisne gradove-države, što otvara prostor za takozvane "proxy" ratove, sukobe manjeg opsega vođene preko saveznika.

"Postoji snažna potreba da se oda počast neizvjesnosti i strahu prisutnima u nedavnoj prošlosti, gdje su 'proxy' ratovi postali nova norma globalnih sukoba, a prijetnja nuklearnog rata se nadvijala, kao što je to i danas slučaj", pišu iz Firaxisa u službenoj objavi. "No, bilo je i trenutaka svjetla, trijumfa i nade. Stvari koje su se nekad smatrale nemogućima, poput putovanja u svemir, svladane su brzim napretkom tehnologije, dok su se marginalizirane skupine udruživale u borbi za pravdu i jednakost."

Osim toga, "Arc of Tomorrow" uvest će mogućnost stvaranja velikih filmskih djela koja donose različite bonuse ovisno o kvaliteti filma. Za to će biti potrebne filmske ekipe koje će tražiti savršene lokacije za snimanje, ovisno o željenom žanru. Uvodi se i mehanika proizvedene robe, koja igračima omogućuje kombiniranje specifičnih sirovina za stvaranje moćnih novih resursa, poput obogaćenog urana.

Prva plaćena ekspanzija vodi civilizaciju u svemir

Nakon što se Civilization 7 modernizira, Firaxis gura igrače još dalje u budućnost s prvom plaćenom ekspanzijom "Earthrise", čija je glavna tema svemirska utrka. "Od najranijih dana čovječanstva, nebo nas je oduvijek fasciniralo. U 'Earthriseu' taj osjećaj čuđenja oblikuje priču vaše civilizacije od antičkog doba pa sve do bliske budućnosti", najavljuju developeri.

Detalji su još uvijek ograničeni, ali Firaxis ističe kako planiraju mehanike povezane sa svemirom koje otključavaju nove bonuse u svakom dobu. U antici i dobu istraživanja igrači će moći promatrati noćno nebo i imenovati nebeska tijela kako bi stekli znanja o Sunčevom sustavu, dok će u modernom dobu lansirati prve orbitalne misije oko Zemlje i Mjeseca. U Atomskom dobu očekuje se osnivanje vlastite svemirske agencije i slanje misija prema zvijezdama, otkrivajući značajke i resurse na drugim planetima koje je moguće iskoristiti na Zemlji.

Ekspanzija "Earthrise" također će se fokusirati na prilagodbu okolišu, dajući igračima mogućnost mijenjanja terena i bonusa na poljima unutar carstva, kao i stjecanje bonusa ovisno o tome koliko postanu vješti u obrađivanju tla u pojedinom biomu. Najavljene su i nove građevinske strukture za borbu protiv rastućih globalnih temperatura i sve češćih prirodnih katastrofa, uključujući i mogućnost preokretanja samog procesa globalnog zatopljenja.

Pokušaj iskupljenja nakon kritika

Ove najave dolaze kao prijeko potreban poticaj za igru čije je lansiranje bilo popraćeno brojnim kritikama. Igrači su se žalili na tehničke poteškoće, bugove, loše korisničko sučelje koje nije pružalo dovoljno informacija te probleme s performansama, pogotovo u kasnijim fazama igre. U jednom trenutku, recenzije na Steamu pale su na "uglavnom negativne", a broj istovremenih igrača bio je osjetno manji u usporedbi s prethodnicima, Civilization 6, pa čak i Civilization 5.

Jedan od ključnih elemenata koji je podijelio zajednicu bila je temeljna mehanika koja je prisiljavala igrače na promjenu civilizacije kroz tri različita doba. Mnogim dugogodišnjim obožavateljima serijala ta se promjena nije svidjela jer je, prema njihovom mišljenju, narušavala uranjanje u igru i odstupala od korijena franšize. Kritike su se odnosile i na nedostatak osjećaja kontinuiteta te na dojam da su neke temeljne mehanike, poput uvjeta za pobjedu i diplomacije, nedovoljno razrađene.

Iako je "Earthrise" prva plaćena ekspanzija, zajednica je već ranije izrazila nezadovoljstvo činjenicom da igra već ima DLC sadržaja u vrijednosti većoj od 100 eura. Oba velika paketa, besplatni "Arc of Tomorrow" i plaćeni "Earthrise", planirani su za 2027. godinu. Prije toga, igrače očekuje i ažuriranje 1.5.0, koje donosi kartu Zemlje sa stvarnim početnim lokacijama (True Start Location Earth) te druge manje nadogradnje diplomacije, generiranja resursa i korisničkog sučelja.









*uz korištenje AI-ja