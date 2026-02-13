Macron poručio Trumpu: 'Bez Europe mira u Ukrajini - nema!'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron iskoristio je pozornicu na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji za slanje niza oštrih poruka prema Sjedinjenim Američkim Državama, pozivajući Europu da se konačno transformira u geopolitičku silu sposobnu braniti vlastite interese. U govoru koji je odisao vizijom, ali i izravnom kritikom, Macron je naglasio da se transatlantski odnosi nalaze na prekretnici te da Europa više ne smije biti "sramežljiva" pred izazovima novog doba.

Njegov nastup uslijedio je nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz otvorio konferenciju sumornom dijagnozom, ustvrdivši kako stari svjetski poredak "više ne postoji" i da je Europa "prekinula godišnji odmor od svjetske povijesti". Upravo je Merz postavio pozornicu za Macronov istup, kritizirajući američki protekcionizam i "kulturni rat pokreta MAGA", ali i otkrivši da s francuskim predsjednikom vodi "povjerljive razgovore" o zajedničkom europskom nuklearnom odvraćanju.

Kritike na račun Washingtona

Macron nije birao riječi kada je govorio o politici administracije Donalda Trumpa, koju je opisao kao otvoreno antieuropsku. Iako nije izravno spomenuo Trumpovo ime, njegove aluzije bile su i više nego jasne, posebno kada je govorio o američkim prijetnjama carinama i pokušajima preuzimanja kontrole nad Grenlandom.

Foto: Liesa Johannssen

​- Želimo li da nas se shvaća ozbiljno na europskom kontinentu i šire, moramo svijetu pokazati našu nepokolebljivu predanost obrani vlastitih interesa. To, naravno, počinje nastavkom pružanja potpore Ukrajini, ali se može lijepo nastaviti odbijanjem neopravdanih carina i ljubaznim odbijanjem neopravdanih zahtjeva za europskim teritorijem - poručio je Macron uz odobravanje publike.

Francuski predsjednik je ustvrdio da se Europa više ne smije klanjati niti pod svaku cijenu pokušavati nagoditi s Washingtonom, ističući da strategija popuštanja nije donijela rezultate. Upozorio je da se SAD pod Trumpom "oslobađa međunarodnih pravila" i postupno okreće leđa saveznicima, što dovodi do duboke "krize kredibiliteta i povjerenja". Dotaknuo se i regulacije društvenih mreža, kritizirajući američku viziju slobode govora koja, po njemu, dopušta širenje dezinformacija i govora mržnje.

Nema mira u Ukrajini bez Europljana

Jedna od ključnih točaka Macronova govora bila je uloga Europe u rješavanju rata u Ukrajini. Bio je izričit u stavu da Europa mora imati središnje mjesto za pregovaračkim stolom te da se ne smije oslanjati na posredovanje drugih.

​- Nema mira bez Europljana. Želim biti vrlo jasan: možete pregovarati bez Europljana, ako želite, ali to neće donijeti mir za stol - naglasio je.

Foto: Liesa Johannssen

Prisjetio se, vidno frustriran, kako je za američko povlačenje iz Sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF) 2019. godine saznao iz novina, "kao i svi ostali saveznici". Zbog toga, tvrdi, Europa mora ponovno uspostaviti vlastite diplomatske kanale s Moskvom i preuzeti odgovornost za kreiranje nove sigurnosne arhitekture kontinenta. Govorio je o potrebi definiranja "pravila suživota" s Rusijom nakon rata, jer se "naša geografija neće promijeniti". Ipak, odbacio je mogućnost slanja europskih trupa u Ukrajinu u ovom trenutku, rekavši da bi to dovelo do eskalacije i podijelilo europski odgovor. Umjesto toga, fokus treba biti na novim sankcijama Rusiji i jačanju pritiska na Moskvu.

Nuklearni štit s Njemačkom

Potvrđujući ranije Merzove navode, Macron je kazao kako intenzivno radi s njemačkim kancelarom i "nekolicinom europskih lidera" na razvoju europskog nuklearnog programa. Cilj je proširiti francusko nuklearno odvraćanje kao odgovor na sve veću nesigurnost oko američkog nuklearnog kišobrana.

Foto: Stefan Rousseau

​- Moramo reorganizirati našu sigurnosnu arhitekturu u Europi. Prošla je u potpunosti dizajnirana i uokvirena tijekom Hladnog rata i ne odgovara današnjim izazovima - rekao je Macron, najavivši da će više detalja o ovoj inicijativi otkriti "u sljedećih nekoliko tjedana".

Ova ideja, iako kontroverzna za neke članice, predstavlja najkonkretniji korak prema strateškoj autonomiji koju je Macron zagovarao tijekom cijelog govora, pozivajući na zajedničke europske obrambene projekte kako se ne bi "rasipali novac i vrijeme".

