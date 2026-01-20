Obavijesti

News

Komentari 4
EU MORA BITI SAMOSTALNA

Macron predložio sastanak s Rusima. Bivši veleposlanik za 24sata: 'Kasno se sjetio!'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Macron predložio sastanak s Rusima. Bivši veleposlanik za 24sata: 'Kasno se sjetio!'
Foto: Alexander Drago

EU mora voditi samostalnu politiku prema Kini i Rusiji, za razliku od dosadašnje prakse da europske ekonomske i sigurnosne prioritete podređuju američkima, rekao nam je bivši veleposlanik

Admiral

Mogu organizirati sastanak G7 u Parizu u četvrtak nakon Davosa. Mogu pozvati Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse da nam se pridruže na marginama. Večerajmo prije nego što poletiš doma, stoji u poruci koju je Emmanuel Macron poslao Donaldu Trumpu.

Poruka francuskog lidera dolazi nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je Rusija europska zemlja te izrazio nadu da će Europska unija uspjeti postići ravnotežu u odnosima s Moskvom. Tako nakon četiri godine ruske invazije na Ukrajinu, europski lideri sve češće spominju mogućnost pregovora s Moskvom što je prije dolaska Trumpa na vlast bilo gotovo nezamislivo.

Vanjskopolitički analitičar i nekadašnji veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević, smatra da je ovo dokaz da su zapadni lideri shvatili grešku u odnosima s Rusijom.

Foto: Truth Social/Donald Trump

 - Čini mi se da je spremnost europskih lidera za pregovore s Rusijom znak da su s velikim zakašnjenjem shvatili svoju pogrešku koja se sastojala u praksi bezrezervnog pokoravanja američkim sigurnosnim i vanjskopolitičkim prioritetima. Umjesto da zajedno s Rusijom radi na izgradnji sustava europske sigurnosti, EU je od početka 21. stoljeća slijedila američku politiku ignoriranja Rusije. Umjesto da radi na diverzifikaciji opskrbnih pravaca za energente, EU se - na američki zahtjev - odrekla ruskog plina. Čak se preobratila u zagovornicu i zaštitnicu međunarodnog terorizma opravdavajući i štiteći ljude koji su minirali dio europske civilne energetske infrastrukture: plinovode Sjeverni tok I i II - govori nam Kovačević te dodaje da nije trebalo doći do ostracizma ruskih energenata.

O RATU U UKRAJINI Putinov izaslanik Dmitriev u Davosu će se sastati s američkim izaslanstvom
Putinov izaslanik Dmitriev u Davosu će se sastati s američkim izaslanstvom

 - Bilo je moguće zadržati ruski opskrbni pravac i istodobno koristiti alternativne pravce i dobavljače. Time bi se smanjila jednostrana ovisnost o bilo kome i izbjegla mogućnost ucjenjivanja. EU se odrekla ruskog plina i izložila se dodatnoj ovisnosti o SAD-u uz onu već poslovičnu ovisnost o američkim sigurnosnim jamstvima. Sada kad je jasno da Trumpova Amerika ne samo da nije spremna pružati očekivana sigurnosna jamstva, nego se pokazuje kao izvor prijetnje za europsku sigurnost, europski lideri shvaćaju da, ako ne žele da Europa bude izbrisana s političke karte svijeta, moraju autonomno definirati ciljeve strategije europske vanjske i sigurnosne politike - smatra Božo Kovačević.

Dodaje da je krajnje vrijeme da EU izgradi vlastitu politiku prema istoku, ako želi ostati globalni takmac.

 - Moraju biti sposobni samostalno voditi politiku prema Kini i Rusiji, za razliku od dosadašnje prakse da europske ekonomske i sigurnosne prioritete podređuju američkima. Spomenuo sam da je to zakašnjela reakcija. No, bez spremnosti na preuzimanje rizika daljnjeg zaoštravanja odnosa sa sve agresivnijom Trumpom, EU će nastaviti učvršćivati već široko prihvaćenu predodžbu o europskim liderima kao potpunim beskičmenjacima. Bolje bi bilo da je najavljena spremnost za pregovore s Rusijom posljedica postojanja jasno definirane strategije, a ne samo iznuđena reakcija na aktualna zbivanja. Nadajmo se da je to ujedno i znak spremnost europskih čelnika za preuzimanje odgovornosti za sudbinu EU - zaključio je Kovačević.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje
SLUČAJ POTRESAO AMERIKU

'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje

Brendan Banfield (40), agent porezne uprave u Virginiji i brazilska kućna pomoćnica Juliana Peres Magalhães (25) izveli su morbidan plan kako bi se riješili njegove supruge. Ubili su i muškarca kojeg su namamili
Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'
FÖRBJUDEN

Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'

Na dan utakmice hrvatska delegacija više je puta tražila da se pjesma pusti - i svaki put je zahtjev odbijen. To što je ipak na kraju puštena za žaljenje je, rekli su iz EHF-a
Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina
STUDIJA OTKRILA PODATKE

Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina

Istraživači s Instituta Kiel utvrdili su da strani izvoznici apsorbiraju zanemariv udio troškova, tek oko četiri posto, dok se preostalih 96 posto prelijeva izravno na američke uvoznike i potrošače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026