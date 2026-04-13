Peter Magyar je protiv slanja oružja Ukrajini: Protivi se i njihovom brzom ulasku u EU...

Vanjskopolitički profil Petera Magyara i dalje je nedovoljno definiran, a to se djelomično vidi i na pitanju Ukrajine iako je o tome govorio u kampanji, doduše vrlo malo. U kampanji je, iako samo jednom, rekao da se protivi slanju oružja Ukrajini i ubrzanom ulasku te zemlje u EU.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:15 GIF | Video: 24sata

Kao zastupnik stranke Tisza u Europskom parlamentu, mandat koji je osvojio prije dvije godine nije iskoristio za snažno pozicioniranje u raspravama o Ukrajini iako je njegova stranka dio grupe pučana. Njegovi istupi bili su rijetki i suzdržani, bez jasnog strateškog okvira kakav se očekuje od političara koji preuzima vlast u državi članici Europske unije i NATO-a.

Takva suzdržanost posebno dolazi do izražaja u kontekstu politike Viktora Orbána, koji je posljednjih godina zauzeo specifičnu poziciju unutar EU, često blokirajući ili usporavajući odluke vezane uz pomoć Ukrajini. Posljednji takav slučaj bio je paket financijske i vojne pomoći, koji je Budimpešta zaustavila u ključnom trenutku, dodatno zaoštrivši odnose s Kijevom.

U jeku tih napetosti pojavile su se i izuzetno oštre izjave. Prema političkim krugovima i medijskim interpretacijama, Volodimir Zelenski tad je zaprijetio Orbánu porukom da bi "njegovi ljudi mogli doći na njegovu adresu". Upravo u tom kontekstu, Magyar je reagirao neobičnim istupom, poručivši da ako se već sastavljaju takvi "popisi", neka slobodno stave i njega. Dakle, na neki način prati Orbanov kontinuitet što se tiče Ukrajine, ali je pitanje koliko čvrsto će ići.

Stoga se otvara ključno pitanje, hoće li kao novi mađarski premijer nastaviti putem Orbana što se tiče Ukrajine ili će odblokirati paket pomoći. Jer dok s jedne strane nije za slanje oružja Ukrajini, s druge je kritizirao Orbanove veze s Rusijom.

