Mađar divljao na autocesti kod Zadra, vozio je čak 260 km/h!

Pripadnici prometne policije Zadar presretačem su snimili i zaustavili 39-godišnjeg Mađara koji je divljao u nedjelju oko 22 sata na autocesti A1 kod Zadra.

Mađar u automobilu stranih registracija vozio čak 260 km/h, čak 130 više nego što je dozvoljeno.

- Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, radi počinjenog prekršaja vozaču je izdan prekršajni nalog uz predviđenu novčanu kaznu od 660,00 eura te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od jednog mjeseca - izvijestili su iz policije.