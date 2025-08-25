Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, radi počinjenog prekršaja vozaču je izdan prekršajni nalog uz predviđenu novčanu kaznu od 660,00 eura
DOBIO 'SIMBOLIČNU' KAZNU
Mađar divljao na autocesti kod Zadra, vozio je čak 260 km/h!
Pripadnici prometne policije Zadar presretačem su snimili i zaustavili 39-godišnjeg Mađara koji je divljao u nedjelju oko 22 sata na autocesti A1 kod Zadra.
Mađar u automobilu stranih registracija vozio čak 260 km/h, čak 130 više nego što je dozvoljeno.
- Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, radi počinjenog prekršaja vozaču je izdan prekršajni nalog uz predviđenu novčanu kaznu od 660,00 eura te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od jednog mjeseca - izvijestili su iz policije.