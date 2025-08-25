Obavijesti

News

Komentari 0
DOBIO 'SIMBOLIČNU' KAZNU

Mađar divljao na autocesti kod Zadra, vozio je čak 260 km/h!

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Mađar divljao na autocesti kod Zadra, vozio je čak 260 km/h!
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, radi počinjenog prekršaja vozaču je izdan prekršajni nalog uz predviđenu novčanu kaznu od 660,00 eura

Pripadnici prometne policije Zadar presretačem su snimili i zaustavili 39-godišnjeg Mađara koji je divljao u nedjelju oko 22 sata na autocesti A1 kod Zadra.

Mađar u automobilu stranih registracija vozio čak 260 km/h, čak 130 više nego što je dozvoljeno.

UHITILI SU JE Srpska vozačica izazvala kaos na A1! Prema Karlovcu krivim smjerom, bježala policiji...
Srpska vozačica izazvala kaos na A1! Prema Karlovcu krivim smjerom, bježala policiji...

- Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, radi počinjenog prekršaja vozaču je izdan prekršajni nalog uz predviđenu novčanu kaznu od 660,00 eura te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od jednog mjeseca - izvijestili su iz policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Širi se snimka tučnjave ZET-ovca i vozačice koja mu je blokirala tramvaj: 'Ona ga je odgurnula'
INCIDENT NA KVATRIĆU

Širi se snimka tučnjave ZET-ovca i vozačice koja mu je blokirala tramvaj: 'Ona ga je odgurnula'

Vozačica je blokirala tramvaj na Kvatriću, kako tvrdi čitatelj, napala je njega i vozača tramvaja. Na snimci se vidi kako ZET-ovac zamahuje nogome prema njoj. Konaktirali smo policiju i ZET
ŠOKANTNA SNIMKA 'Manijak je u Zagrebu napadao i udarao žene. Svi su počeli bježati'
UŽAS U DUBRAVI

ŠOKANTNA SNIMKA 'Manijak je u Zagrebu napadao i udarao žene. Svi su počeli bježati'

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su dobili dojavu o incidentu: 'Po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja nikoga nismo zatekli'
FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru
'SVE JE BILO BRZO'

FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru

Razlozi uhićenja za sada nisu službeno objavljeni, no policija je kratko potvrdila da su oko 13 sati na tom dijelu zagrebačke obilaznice provodili redovno policijsko postupanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025