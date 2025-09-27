MAĐARI IGRAJU NA BLEF 'Žele imati slobodan protok ruske nafte. Traže ukor za Hrvatsku'

Rasprava o cijenama transporta nafte Jadranskim naftovodom između Mađarske i Hrvatske koja traje već gotovo tri godine sada je kulminirala otvorenim sukobom dviju država. Odnosi Mađarske i Hrvatske postali su zadnjih dana sve zategnutiji nakon što je ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto optužio Hrvatsku da koristi rat u Ukrajini za profit, a premijer Andrej Plenković odgovorio mu je da je "izuzetno bezobrazan i da nastoji dovesti u zabludu međunarodne slušatelje tih poruka" te da je "profiter Mađarska, a ne Hrvatska". Mađarska na to nije ostala dužna te se Szijarrto u subotu ujutro oglasio na Facebooku, a premijera Plenkovića otvoreno nazvao lažljivcem, kako navodi mađarski portal Index.hu.

- Koliko god hrvatska vlada to negira, činjenica je da sigurno žele profitirati od rata u Ukrajini. Tranzitna naknada za pošiljke nafte kroz Hrvatsku znatno je povećana od izbijanja rata, a sada žele onemogućiti našoj zemlji da kupuje rusku naftu. To bi ih stavilo u monopolsku situaciju protiv nas, čime bi zaradili više novca, na našu štetu - napisao je Szijarrto.

Rekao je i da kapaciteti Jadranskog naftovoda nisu dovoljni za snabdijevanje Mađarske i Slovačke.

- Na temelju ispitivanja ovaj naftovod jednostavno nije sposoban kontinuirano, pouzdano isporučiti količinu nafte koja nam je potrebna- rekao je mađarski šef diplomacije.

Što je zapravo problem za Mađarsku i jesu li njihove optužbe točne? 24sata razgovarao je s energetskim stručnjacima koji se slažu da Mađari jednostavno blefiraju.

- Mađari na neki način blefiraju zbog svog interesa. Treba razlučiti tržište Mađarske i Slovačke koje Janafa može opskrbiti bez ikakvih problema sa kapacitetom prepade nafte dviju rafinerija, one su zajedno kapacitet 15 milijuna tona prerade nafte. Janaf je sam dovoljan za kapacitete Mađarske i Slovačke, projektiran je za snabdijevanje svih država u okruženju. No problem je što rafinerija u Slovačkoj koja je MOL-ova proizvodi puno više, opskrbljuje cijelu EU, jeftinom naftom, a to je ruska nafta. S druge strane Janaf što prevozi nije ruska nafta nego nafta iz ostalih izvora, a ona ne može postići jeftinu cijenu ruske nafte koja se prevozi Družbom - kaže Igor Grozdanić, energetičar.

Janaf je, naime, građen od 1974. do 1979. s kapacitetom od 34 milijuna tona nafte godišnje te ima instalirani kapacitet od 20 milijuna tona nafte godišnje koju može prebaciti. Sadašnji kapacitet Janafa prema Mađarskoj je od 13,4 do 15,5 milijuna tona nafte godišnje, a spremnik koji ima rafinerija u Mađarskoj je sada ispod 600 tisuća tona godišnje. Znači, Mađarska, kaže energetski stručnjak Ivica Jakić za HRT, ni sada ne može potrošiti naftu koja joj Hrvatska šalje. Iza svega toga, kaže Jakić, stoji to da Mađarska traži razlog da se ukori Hrvatska tj. Janaf, kako bi dobili slobodan protok ruske nafte po nižim cijenama.

Što se tiče samih cijena transporta nafte, ni tu ne bi trebalo biti problema jer su one, kako kaže Jakić, standardne, europske.

Janaf je jučer, pak, odgovorio da odbacuje zlonamjerne, neistinite i licemjerne izjave mađarskog ministra vanjskih poslova i trgovine Pétera Szijjárta.

- Činjenica jest da je JANAF d.d. tehnički spreman, pouzdan i u potpunosti sposoban pokriti godišnje potrebe za sirovom naftom MOL-ovih srednjoeuropskih rafinerija, što je potvrđeno i nedavnim testiranjima - rekli su iz Janafa te dodali da ako itko profitira na trenutnoj situaciji, to zasigurno nije Hrvatska, nego Mađarska, koja kontinuirano uvozi rusku naftu, dok Hrvatska sustavno jača diverzifikaciju opskrbe i energetske izvore.

Prvi otvoreni sukob oko nafte između Mađarske i Hrvatske izbio je krajem 2022. godine, kada je isti mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó u Bruxellesu zatražio da Europska komisija propiše gornju granicu tranzitnih naknada. Hrvatska je u to vrijeme najavila poskupljenje od približno 150 posto, a Budimpešta je upozorila da bi takvo povećanje značajno poskupjelo opskrbu mađarskih rafinerija koje ovise o uvozu preko Jadrana. Szijjártó je tada izjavio da Hrvatska koristi "monopolni položaj" i pozvao Bruxelles da spriječi, kako je rekao, "neopravdano podizanje cijena".

Početkom 2023. slijedili su, pak, mukotrpni pregovori mađarskog MOL-a i hrvatskog Janafa o novom ugovoru za transport i skladištenje sirove nafte. MOL je tvrdio da su predložene cijene četiri puta više od "tržišnog prosjeka", dok je Janaf odgovarao da se tarifa određuje unaprijed poznatom metodologijom koja uzima u obzir udaljenost i iskorištenost kapaciteta te da se ista pravila primjenjuju na sve klijente. U svibnju 2023. ipak je potpisan jednogodišnji ugovor o prijevozu 2,9 milijuna tona nafte, uz premiju koju je MOL ocijenio previsokom. Hrvatska strana naglašavala je kako je dogovor dokaz da kapaciteti postoje i da su cijene transparentne. Mađarska, međutim, ni tijekom 2024. nije odustajala od kritika. Szijjártó je više puta tvrdio da je Hrvatska "drastično" podizala naknade nakon početka rata u Ukrajini, a sve je kulminiralo prije nekoliko dana pred Općom skupštinom u UN-u gdje je Szijjártó optužio Hrvatsku za ratno profiterstvo.