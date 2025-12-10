Mađarska odbija EU migracijski mehanizam: Ostaju pri svome, ne primaju niti jednog migranta

Mađarska neće primijeniti dogovoreni mehanizam solidarnosti u Europskoj uniji i neće prihvatiti "niti jednog migranta", rekao je u srijedu visoki vladin dužnosnik, prenose mađarski mediji.

Gergely Gulyas, šef kabineta mađarskog premijera, rekao je to na konferenciji za medije u Budimpešti, ponavljajući dugogodišnje protivljenje desničarske vlade migracijskoj politici Europske unije.

Ministri unutarnjih poslova i pravosuđa EU-a u ponedjeljak su postigli dogovor o takozvanom mehanizmu solidarnosti, koji uključuje sustav raspodjele migranata među državama članicama EU-a.

Planom je predviđeno da zemlje koje ne žele primiti izbjeglice mogu umjesto toga pružiti financijske doprinose ili materijalnu potporu. Pakt bi trebao stupiti na snagu u lipnju 2026.

"Nećemo provesti pakt o migracijama", rekao je Gulyas i dodao da EU "nema ovlasti odlučivati ​​s kim bi Mađari trebali živjeti".

Podsjetio je na referendum iz 2016. na kojem su birači odbacili ono što je vlada opisala kao EU-ovu prisilnu raspodjelu migranata. No izlaznost je bila ispod potrebnih 50 posto kako bi rezultati referenduma bili valjani.

Referendum se održao godinu dana nakon vrhunca izbjegličke krize 2015. godine, tijekom koje je Mađarska podigla bodljikavu žicu duž granica sa Srbijom i Hrvatskom kako bi blokirala migracije balkanskom rutom.

Mađarski premijer Viktor Orban godinama je u sukobu s Europskom komisijom zbog svoje restriktivne politike azila.

Sud Europske unije kaznio je Mađarsku 2024. godine zbog kršenja zakona EU-a o azilu s novčanom kaznom od 200 milijuna eura i kaznom od milijun eura po danu nepoštivanja presude. Sud je kao ključna kršenja naveo de facto obustavu zahtjeva za azil i nezakonito pritvaranje tražitelja azila.

Povjerenik EU-a za migracije Magnus Brunner rekao je u utorak da žali zbog stava Mađarske.

Govoreći na njemačkoj javnoj televiziji ZDF, Brunner je rekao da bi sudjelovanje Mađarske bilo korisno jer bi europski sustav migracija i azila "prirodno bio svima od koristi".

Na pitanje o mogućim posljedicama za Mađarsku, Brunner je rekao da se svaka zemlja koja želi biti u Europskoj uniji mora pridržavati i njezinih odluka.