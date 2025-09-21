Obavijesti

News

Komentari 0
SPOMINJE TERORISTIČKE NAPADE...

Mađarski ministar želi da EU slijedi Trumpa i proglasi Antifu terorističkom organizacijom...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mađarski ministar želi da EU slijedi Trumpa i proglasi Antifu terorističkom organizacijom...
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Szijjarto tvrdi da su posljednjih godina pojedinci i skupine povezane s Antifom izveli brojne terorističke napade u EU, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju...

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto pozvao je u subotu Europsku uniju da slijedi primjer Donalda Trumpa i proglasi antifašistički pokret Antifa terorističkom organizacijom.  "Mađarska je uvjerena da Europa u tako važnom pitanju mora uskladiti svoje djelovanje s djelovanjem Sjedinjenih Država", objavio je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto na X-u.

Szijjarto tvrdi da su posljednjih godina pojedinci i skupine povezane s Antifom izveli brojne terorističke napade u EU, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju.

TRUMPOVI APOSTOLI Ovo su američki aktivisti koji zarađuju milijune dolara i šire monstruozne ideje mržnje
Ovo su američki aktivisti koji zarađuju milijune dolara i šire monstruozne ideje mržnje

"Ta nasilna krajnje lijeva mreža izvela je brutalne napade diljem Europe, uključujući i Budimpeštu", izjavio je.

"Na našu veliku žalost, osumnjičenici su potom izbjegli pravdu pronašavši utočište u državama članicama EU, koje su odbile izručiti ih Mađarskoj", napisao je Szijjarto u pismu šefici EU-a za vanjsku politiku Kaji Kallas.

Ustvrdio je da Antifa predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti građana EU-a.

NAPETO IZMEĐU SAD-A I VENEZUELE Na rubu usijanja! Maduro želi Trumpu demonstrirati silu. Ali vojska mu je 'tigar od papira'...
Na rubu usijanja! Maduro želi Trumpu demonstrirati silu. Ali vojska mu je 'tigar od papira'...

Američki predsjednik Donald Trump proglasio je u srijedu, tjedan dana nakon atentata na ultrakonzervativnog aktivista Charlieja Kirka, pokret Antifa terorističkom organizacijom.

Pojavivši se se u Sjedinjenim Državama nakon prvog izbora Donalda Trumpa 2016., Antifa je sličnija pokretu nego organiziranoj skupini. Nema vođu i formalnu strukturu nego se radi o neformalnim skupinama koje djeluju neovisno, objašnjava američki povjesničar Mark Bray, autor referentne knjige o toj temi.

UM, DA? Trump: 'Zaustavili smo rat Azerbajdžana i Albanije...'
Trump: 'Zaustavili smo rat Azerbajdžana i Albanije...'
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'
HRABRI OTAC IZ KRIŽEVACA

Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'

Matija Mrnjavčić iz Velikog Ravena izgubio je suprugu u naletu pijanog vozača na Viru • Sin mu je ostao invalid • Sve je nestalo preko noći, kaže
FOTO Bizarni prosvjed protiv stranih radnika u Zagrebu: 'Nismo ustaše, ali ćemo ustati'
RAZVILI TRANSPARENTE NA TRGU

FOTO Bizarni prosvjed protiv stranih radnika u Zagrebu: 'Nismo ustaše, ali ćemo ustati'

Inicijativa Za bolju Hrvatsku" (ZBH) zakazala je za danas u 11 sati u Zagrebu prosvjed protiv uvoza stranih radnika tvrdeći za sebe da im je interes "dobrobit naroda".
FOTO Vučić pozvao građane na vojnu paradu, pa im zabranio prilaz?! Seagal s Anom Brnabić
PARADA U BEOGRADU

FOTO Vučić pozvao građane na vojnu paradu, pa im zabranio prilaz?! Seagal s Anom Brnabić

Vojni mimohod pod nazivom "Snaga jedinstva", u zemlji koja nije nikako jedinstvena, održava se danas u Beogradu povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Na ulici je oko 10.000 sudionika, oko 2500 komada vojne tehnike, publika može vidjeti borbene avione, helikoptere, tenkove, dronove... Ali i Stevena Segala! Glumca su fotografirali u društvu predsjednice srpske Skupštine, bivše premijerke, Ane Brnabić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025