UM, DA?

Trump: 'Zaustavili smo rat Azerbajdžana i Albanije...'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Leon Neal

Azerbajdžan i Armenija su potpisale sporazum 8. kolovoza po kojem SAD ima prava na razvoj strateškog tranzitnog koridora kroz Južni Kavkaz, za koji Bijela kuća tvrdi da će olakšati veći izvoz energije i drugih resursa

Tijekom tiskovne konferencije s premijerom UK-a Keirom Starmerom, Donaldu Trumpu se dogodila Freudova omaška koja je podignula dosta obrva. Kao veliki mirotvorac i budući dobitnik Nobela za mir koji je 'zaustavio čak sedam ratova' otkada se vratio u Ovalni ured opet je prenerazio javnost.

 - Pomisliti da smo završili sukob Aber-Baijana i Albanije kao primjer. To se događalo godinama - rekao je Trump očigledno misleći na rat u Nagorno-Karabakhu koji je trajao od 1988. do 2023 između Azerbajdžana i Armenije.

OSJEĆA SE IZNEVJERENO... Trump: Putin me razočarao!
Trump: Putin me razočarao!

Dvije zemlje su u Bijeloj kući potpisale sporazum 8. kolovoza po kojem SAD ima prava na razvoj strateškog tranzitnog koridora kroz Južni Kavkaz, za koji Bijela kuća tvrdi da će olakšati veći izvoz energije i drugih resursa.

