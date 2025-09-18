Trump: 'Zaustavili smo rat Azerbajdžana i Albanije...'

Tijekom tiskovne konferencije s premijerom UK-a Keirom Starmerom, Donaldu Trumpu se dogodila Freudova omaška koja je podignula dosta obrva. Kao veliki mirotvorac i budući dobitnik Nobela za mir koji je 'zaustavio čak sedam ratova' otkada se vratio u Ovalni ured opet je prenerazio javnost.

- Pomisliti da smo završili sukob Aber-Baijana i Albanije kao primjer. To se događalo godinama - rekao je Trump očigledno misleći na rat u Nagorno-Karabakhu koji je trajao od 1988. do 2023 između Azerbajdžana i Armenije.

Dvije zemlje su u Bijeloj kući potpisale sporazum 8. kolovoza po kojem SAD ima prava na razvoj strateškog tranzitnog koridora kroz Južni Kavkaz, za koji Bijela kuća tvrdi da će olakšati veći izvoz energije i drugih resursa.