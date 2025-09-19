Obavijesti

News

Komentari 1
NAPETO IZMEĐU SAD-A I VENEZUELE

Na rubu usijanja! Maduro želi Trumpu demonstrirati silu. Ali vojska mu je 'tigar od papira'...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Na rubu usijanja! Maduro želi Trumpu demonstrirati silu. Ali vojska mu je 'tigar od papira'...
Foto: MIRAFLORES PALACE/REUTERS, Leon Neal/REUTERS, Canva

Dok režim u Caracasu projicira sliku snage kroz vojne parade i zapaljivu retoriku, dubinska analiza otkriva vojsku koja je iznutra šuplja i operativno krhka....

Odnosi između Washingtona i Caracasa ponovno su na rubu usijanja. Raspoređivanje američkih ratnih brodova u blizini venezuelanske obale, uništavanje brodova s drogom i oštra retorika s obje strane stvaraju opasnu dinamiku u regiji. Iako je izravna vojna intervencija malo vjerojatna, povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću intenzivirao je pritisak na režim Nicolása Madura, koji odgovara masovnom mobilizacijom milicije i prkosnim porukama. Trump pošalje brodove, Maduro odmah digne ruske avione kao demonstraciju sile, izvijestio je CNN.

Najnovija eskalacija započela je gotovo odmah nakon ponovnog preuzimanja vlasti Donalda Trumpa. 

Njegova administracija, nezadovoljna spornim predsjedničkim izborima u Venezueli 2024. godine, koje značajan dio međunarodne zajednice ne priznaje, a na kojima je Maduro učvrstio vlast, pojačala je sankcije na venezuelanski naftni sektor (PDVSA), presjekavši ključni izvor prihoda režima.

VOJNA VJEŽBA Maduro se ne boji 'gringosa'. Kreće 'Suvereni Karibi'
Maduro se ne boji 'gringosa'. Kreće 'Suvereni Karibi'

Pentagon je u zadnje vrijeme pojačao prisutnost američke mornarice u Karipskom moru, službeno u sklopu pojačanih operacija protiv krijumčarenja droge. Uništili su dva čamca za koja kažu da su prevozila drogu, ubijeno je više od deset ljudi. 

Trump je ljude s tih brodova nazvao "narkoteroristima" i poručio: "Ako prevozite drogu, mi vas lovimo..." 

Fighter jets at US base in Puerto Rico
Foto: Kendall Torres Cortés/DPA

Venezuelski predsjednik Maduro nedavno je opisao ove incidente između Venezuele i Sjedinjenih Država kao "agresiju" SAD-a, a ne kao napetosti između dviju zemalja.

U Caracasu se raspoređivanje ratnih brodova i nadzornih zrakoplova u blizini venezuelanskih teritorijalnih voda doživljava kao izravna prijetnja i priprema za vojnu akciju. Madurov režim reagirao je promptno: naredio je održavanje masovnih vojnih vježbi, mobilizirao je desetke tisuća pripadnika civilne milicije i pojačao protuzračnu obranu duž obale.

AMERIKANCI PO STAROM Trumpu se nitko ništa ne usudi reći i posve mu je lako nuditi 50 mil. dolara za Madurovu glavu
Trumpu se nitko ništa ne usudi reći i posve mu je lako nuditi 50 mil. dolara za Madurovu glavu

Napomenimo i kako Washington nudi nagradu od 50 milijuna dolara za uhićenje Madura, koji se suočava s optužbama za trgovinu drogom, optužuju ga da je vođa kartela, izvijestio je Guardian.

Čime raspolaže Maduro?

Na papiru, vojska Venezuela opremljena je naprednim ruskim i kineskim naoružanjem, od borbenih zrakoplova Su-30 do strateških protuzračnih sustava S-300. 

- U stvarnosti, desetljeća političke instrumentalizacije, korupcije, američkih sankcija i ekonomskog sloma pretvorila su ovu silu u "papirnatog tigra" čija je stvarna borbena spremnost tek sjena njezina nominalnog arsenala. Dok režim u Caracasu projicira sliku snage kroz vojne parade i zapaljivu retoriku, dubinska analiza otkriva vojsku koja je iznutra šuplja i operativno krhka - složna je većina stručnjaka, dodaju da je operativna stvarnost ove vojske - poražavajuća.

NAPETOST RASTE Venezuela: 'Razarač SAD-a je presreo, okupirao i ukrcao se na naš tunolovac. Neprijateljski...'
Venezuela: 'Razarač SAD-a je presreo, okupirao i ukrcao se na naš tunolovac. Neprijateljski...'

Navodno je manje od pola borbenih aviona sposobno za let, rezervni dijelovi nisu dostupni, piloti bilježe mali broj sati leta, daleko ispod standarda za borbenu spremnost.

Venezuela's President Maduro attends closing ceremony of the second Revolutionary Special Operations Course, in Caracas
Foto: MIRAFLORES PALACE/REUTERS

S istim problemima muče se i kopnene snage vojske Venezuele, velik dio opreme je imobiliziran. 

Imaju slojevit sustav protuzračne obrane, ali i njegova učinkovitost je upitna, ranjiv je na moderne elektronične protumjere.

I TU NEMA MIRA VIDEO Amerikanci uništili još jedan brod na Karibima. Trump: Ako prevozite drogu, lovimo vas
VIDEO Amerikanci uništili još jedan brod na Karibima. Trump: Ako prevozite drogu, lovimo vas

Visoki vojni časnici su često upleteni u korupciju, moral u vojsci je nizak. Vojska broi oko 150.000 pripadnika, a posebna je priča Bolivarska milicija, za koju režim tvrdi da broji preko četiri milijuna pripadnika. U stvarnosti, radi se o političkom instrumentu, a ne o borbenoj sili. Većinom je čine slabo obučeni i naoružani civili, a njezina je primarna uloga sudjelovanje u propagandnim događajima i zastrašivanje domaćeg stanovništva, a ne obrana od vanjske agresije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'
ISPOVIJEST ČLANA OBITELJI

'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'

Prema riječima roditelja, odgojiteljica u jednom zagrebačkom vrtiću djecu je zatvarala, jedno dijete je pljusnula, drugo je stiskala i vukla za ruku te ga ozlijedila. Podigli su optužnicu
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
SUSTAV ZAKAZAO?

Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025