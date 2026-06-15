Obavijesti

News

Komentari 0
OGRANIČEN MANDAT

Mađarski parlament promijenio ustav: Orbanu nema povratka

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mađarski parlament promijenio ustav: Orbanu nema povratka
Foto: Bernadett Szabo

Usvojen ustavni amandman koji ograničava premijerski mandat na osam godina i odnosi se na sve bivše čelnike od 1990., što bi moglo onemogućiti Viktoru Orbanu povratak na vlast.

Mađarski parlament u ponedjeljak je odobrio ustavni amandman koji premijerima omogućuje da obnašaju dužnost maksimalno osam godina, čime se bivšem premijeru Viktoru Orbanu efektivno onemogućuje ponovno obnašanje te dužnosti. Premijer Peter Magyar svrgnuo je Orbana na izborima u travnju nakon 16 godina vladavine, osvojivši dvotrećinsku većinu u parlamentu koja njegovoj stranci omogućuje poništavanje ili promjenu zakona koje je donio Orbanov Fidesz, uključujući i ustav. Amandman kaže da svi koji su prethodno obnašali dužnost premijera najmanje osam godina ne mogu biti izabrani za premijera. To se odnosi na premijerske mandate nakon 2. svibnja 1990.

NE ODUSTAJE Orban pobijedio na izborima. Ostaje predsjednik Fidesza
Orban pobijedio na izborima. Ostaje predsjednik Fidesza

Premijeri će morati napustiti dužnost nakon ukupno osam godina, odnosno dva mandata.

Ustavni amandman također otvara put raspuštanju Ureda za zaštitu suvereniteta, koji je osnovala Orbanova vlada, a koji je stigmatizirao oporbene osobe i novinare zbog "služenja stranim interesima".

BRUTALAN OBRAČUN Gadne vijesti stižu za Orbanove tajkune. Magyar sprema udar: Dosta je bilo takvih privilegija!
Gadne vijesti stižu za Orbanove tajkune. Magyar sprema udar: Dosta je bilo takvih privilegija!

Amandman također državi vraća osnivačka prava od takozvanih zaklada za upravljanje imovinom od javnog interesa. Orbanova vlada prenijela je tim zakladama državnu imovinu vrijednu stotine milijardi forinti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su posljedice oluje na sjeveru Hrvatske: Poplavljene ulice, sve službe izašle na teren
PADALA JAKA TUČA

FOTO Ovo su posljedice oluje na sjeveru Hrvatske: Poplavljene ulice, sve službe izašle na teren

Najavljeno grmljavinsko nevrijeme u nedjelju poslijepodne stiglo je na sjever Hrvatske, a prema prvim informacijama najgore je bilo u Varaždinskoj županij
'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve
SKANDAL NA MATURI

'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve

Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a potvrdio je za 24sata da se radi o ispitu koji su ovaj ponedjeljak polagali maturanti. Slike su došle i do njih, već je pokrenuta istraga, ali ispit se neće poništavati za sve
NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'
DOZNAJEMO

NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'

Sud je okrivljenicima izrekao samo mjere opreza, potvrdili su nam na sudu, premda je državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice huligana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026