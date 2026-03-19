Mađarski sud odbio presudu čelniku MOL-a za mito Sanaderu za Inu: 'Osuđen je nepošteno'

Piše Ivan Pandžić,
Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Sudska odluka predstavlja još jednu značajnu prekretnicu u ispravljanju dugog niza nepravdi koje su predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor, kao i MOL, pretrpjeli od strane Hrvatske, napisao je MOL u priopćenju

Mađarski MOL je poslao priopćenje u kojem ističe da mađarski sud nije priznao hrvatsku presudu za korupciju njihovu čelniku Zsoltu Hernádiju! Hernadi je osuđen za davanje mita bivšem HDZ-ovu premijeru Ivi Sanaderu koji je također osuđen za primanje mita. Hrvatski sudovi su u ponovljenom postupku osudili Sanadera na šest godina zatvora, a Hernadija na dvije. Radi se o 10 milijuna eura mita za prepuštanje upravljačkih prava u Ini i preuzimanje plinskog biznisa. Mađari i Hernadi čitavo vrijeme tvrde da je presuda bez dokaza, da je suđenje bilo nepošteno i da korupcije nije bilo. Nakon presude mađarskog suda, opet su istaknuli da su MOL-u i Hernadiju povrijeđena ljudska prava i učinjena nepravda, te da nije imao pošteno suđenje. Podsjećaju i da u dvije arbitraže koje je Hrvatska izgubila, korupcija nije dokazana.  Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti. 

 "Postupak odlučivanja o priznanju strane sudske presude u slučaju Zsolta Hernádija je zaključen. U skladu s pravilima EU, mora se ispitati je li presuda donesena u drugoj državi članici kompatibilna s mađarskim pravom i temeljnim pravnim načelima EU.

U svojoj konačnoj presudi donesenoj 18. ožujka, Sud u Budimpešti odlučio je da Mađarska neće uzeti u obzir niti priznati pravomoćne osuđujuće presude koje su hrvatski sudovi izrekli protiv Zsolta Hernádija, predsjednika Uprave i glavnog izvršnog direktora MOL Grupe.

U obrazloženju odluke Suda detaljno se navode povrede zakona koje su ozbiljno narušile temeljna ljudska prava Zsolta Hernádija u tim hrvatskim postupcima, posebno i detaljno ističući povredu temeljnog ljudskog prava na nepristrano i pošteno suđenje te ozbiljno ograničavanje njegova prava na obranu.

Nakon nalaza arbitražnih sudova ICSID-a i UNCITRAL-a da korupcija nije dokazana, kao i nakon odluke INTERPOL-a o ukidanju tjeralice, današnja sudska odluka predstavlja još jednu značajnu prekretnicu u ispravljanju dugog niza nepravdi koje su predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor, kao i MOL, pretrpjeli od strane Hrvatske". priopćili su iz MOL-a.

E NEĆEŠ VIŠE! Turudić otkantao pokušaj Banožićevog manevra!
DOZNAJEMO

E NEĆEŠ VIŠE! Turudić otkantao pokušaj Banožićevog manevra!

Ovakav rasplet dolazi nakon iznenadnog obrata na sudu početkom ožujka. Na ročištu, nakon što su saslušani svi svjedoci, očekivalo se da će Banožić napokon iznijeti obranu, no uslijedio je obrat...
Raketa pala 350 metara od nuklearnog reaktora. JD Vance: ‘Ovo je privremeni rat...‘
IZ MINUTE U MINUTU

Raketa pala 350 metara od nuklearnog reaktora. JD Vance: ‘Ovo je privremeni rat...‘

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u utorak da je Izrael "već pobijedio" u ratu protiv Irana, ali nije dao naznake kada bi sukob zaista mogao završiti, već je samo poručio da će se vojna kampanja nastaviti dok se ne postignu njezini ciljevi.
VIDEO Oštećeni ruski tanker bez kontrole ušao je u libijske vode: 'Ovo je tempirana bomba'
BROD JE PUN PLINA

VIDEO Oštećeni ruski tanker bez kontrole ušao je u libijske vode: 'Ovo je tempirana bomba'

Tanker prevozi značajne količine ukapljenog prirodnog plina, kao i stotine tona dizela i teškog goriva. Iako zasad nema potvrde o velikom curenju, vlasti upozoravaju da bi i manji incident mogao izazvati ozbiljne posljedice za okoliš.

