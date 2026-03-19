Mađarski sud odbio presudu čelniku MOL-a za mito Sanaderu za Inu: 'Osuđen je nepošteno'

Mađarski MOL je poslao priopćenje u kojem ističe da mađarski sud nije priznao hrvatsku presudu za korupciju njihovu čelniku Zsoltu Hernádiju! Hernadi je osuđen za davanje mita bivšem HDZ-ovu premijeru Ivi Sanaderu koji je također osuđen za primanje mita. Hrvatski sudovi su u ponovljenom postupku osudili Sanadera na šest godina zatvora, a Hernadija na dvije. Radi se o 10 milijuna eura mita za prepuštanje upravljačkih prava u Ini i preuzimanje plinskog biznisa. Mađari i Hernadi čitavo vrijeme tvrde da je presuda bez dokaza, da je suđenje bilo nepošteno i da korupcije nije bilo. Nakon presude mađarskog suda, opet su istaknuli da su MOL-u i Hernadiju povrijeđena ljudska prava i učinjena nepravda, te da nije imao pošteno suđenje. Podsjećaju i da u dvije arbitraže koje je Hrvatska izgubila, korupcija nije dokazana. Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti.

"Postupak odlučivanja o priznanju strane sudske presude u slučaju Zsolta Hernádija je zaključen. U skladu s pravilima EU, mora se ispitati je li presuda donesena u drugoj državi članici kompatibilna s mađarskim pravom i temeljnim pravnim načelima EU.

U svojoj konačnoj presudi donesenoj 18. ožujka, Sud u Budimpešti odlučio je da Mađarska neće uzeti u obzir niti priznati pravomoćne osuđujuće presude koje su hrvatski sudovi izrekli protiv Zsolta Hernádija, predsjednika Uprave i glavnog izvršnog direktora MOL Grupe.

U obrazloženju odluke Suda detaljno se navode povrede zakona koje su ozbiljno narušile temeljna ljudska prava Zsolta Hernádija u tim hrvatskim postupcima, posebno i detaljno ističući povredu temeljnog ljudskog prava na nepristrano i pošteno suđenje te ozbiljno ograničavanje njegova prava na obranu.

Nakon nalaza arbitražnih sudova ICSID-a i UNCITRAL-a da korupcija nije dokazana, kao i nakon odluke INTERPOL-a o ukidanju tjeralice, današnja sudska odluka predstavlja još jednu značajnu prekretnicu u ispravljanju dugog niza nepravdi koje su predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor, kao i MOL, pretrpjeli od strane Hrvatske". priopćili su iz MOL-a.