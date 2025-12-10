Obavijesti

Maduro je 'reka' ne može. Machado neće po svog Nobela. Nitko ju nije vidio godinu dana

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Luisa Gonzalez

Machado se povukla u skrovište i nije viđena u javnosti od 9. siječnja, kada je nakratko pritvorena nakon što se pridružila pristašama na prosvjedu u Caracasu, glavnom gradu Venezuele

Kao što se i očekivalo, Maria Corina Machado ne putuje u Norvešku na ceremoniju preuzimanja Nobela za mir. Venezuelanska političarka već godinama ima zabranu putovanja iz Venezuele koju joj je nametnuo Nicolas Maduro. Machado predstavlja glavnu opoziciju u Venezueli i čak je tražila intervenciju SAD-a protiv trenutačnog režima koji se nalazi na rubu rata s Washingtonom.

Nagradu će u njeno ime preuzeti kći, piše AP. Dan ranije otkazana je press-konferencija na kojoj se očekivalo njeno pojavljivanje. Posljednji put se u javnosti pojavila prije 11 mjeseci.

Pobjeda 58-godišnjakinje za njezinu borbu za postizanje demokratske tranzicije u njezinoj južnoameričkoj zemlji objavljena je 10. listopada, a opisana je kao žena „koja održava plamen demokracije upaljenim usred rastuće tame.”

Machado je pobijedila na oporbenim predizborima i namjeravala se suprotstaviti predsjedniku Nicolásu Maduru na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima, ali joj je vlada zabranila kandidiranje. Njezino je mjesto preuzeo umirovljeni diplomat Edmundo González. González je prošle godine zatražio azil u Španjolskoj nakon što je venezuelanski sud izdao nalog za njegovo uhićenje. Iako Machado redovito objavljuje video-poruke na društvenim mrežama, njezina trenutačna lokacija nije poznata. Za razliku od nje, njena obitelj je stigla u norvešku prijestolnicu. Machado je ranije poručila svojim pristašama da će se vratiti u Venezuelu nakon što preuzme nagradu.

