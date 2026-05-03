Magarac Benito "pomeo" konkurenciju i stigao prvi na utrci magaraca u Istri

Magarac Benito iz Rovinja pobjednik je "Trke na tovari", najdugovječnije utrke magaraca u Istri. Benito, vlasnika Gordana Galanta "pomeo" je konkurenciju i postao pobjednik 56. Trke koja je organizirana u Orbanićima. Benitu to nije prva pobjeda. On je u u pobjedama na raznim natjecanjima već veteran. Ponosni vlasnik Gordan kaže da je taj magarac rođeni pobjednik.

Orbanići: 56. Trka na tovari | Video: 24sata/pixsell

-To mu je u očito genima. Toliko je "pomeo" konkurenciju da je čak pedesetak metara iza sebe ostavio drugog magarca tijekom utrke. Baš sam ponosan na njega. Inače imam petnaestak magaraca, ali je Benito uvjerljivo najbolji. Pobjeđivao je Benito do sada osam puta na raznim utrkama. Prvi puta smo sudjelovali na ovoj utrci u Orbanići, ali je pobjeđivao u Vodnjanu i Juršići na sličnim utrkama. Moj Benito je dao puni gas već u samom startu staze od tristotinjak metara-ispričao je ponosni vlasnik Gordan Galant. Njegov magarac star je 12 godina i kako kaže vlasnik, u punoj je snazi. Za ovu utrku gotovo da ga i nije posebno pripremao. Genetika je odradila dobar posao.

-Ma on je jednostavno rođen da bude prvi. Benito je dosta dobrog karaktera i sve me sluša. Jako je druželjubiv i nije kao neki drugi magarci da se ukopa kada mu dođe i ne mrda. Zna da je utrka i odmah krene na najjače. Za nagradu je dobio mikrovalnu i pun lonac kukuruza i zobi. Mikrovalna će biti za mene. Bio je presretan s hranom i to je pojeo skoro odmah-rekao je vlasnik. U utrci je sudjelovalo osam magaraca. Ali Benito nije samo odličan u utrkama. On je i ljepotan. Barem tako kažu natjecanja.

-On je i dvostruki mistrer Hrvatske. Tako da nije samo karakterno dobar već je i neopisivo lijep-našalio se vlasnik. A za ljepotana samo najbolje. Benito naime živi na udobnoj farmi nedaleko Rovinja u "haremu". Okružen ljepoticama. Živi sa desetak magarica i već ima nekoliko potomaka. Gordan brižljivo čuva sve njegove osvojene nagrade; medalje, diplome i velike istarske "bukalete" koje se uvijek mogu puniti dobrim vinom. Inače, istarski magarac teži oko 250 kilograma, a radi se o izuzetno izdržljivim životinjama koje su jake ali i tvrdoglave.