Magla će sakriti vikend, a evo gdje bi mogao biti bijeli Božić

Hrvatsku očekuje tipično zimsko vrijeme u subotu izraženom maglom i niskim temperaturama u većem dijelu zemlje. U nizinama unutrašnjosti prevladavat će pretežno oblačno i maglovito vrijeme, a ponegdje je moguća i rosulja. Temperatura zraka u tim krajevima neće znatnije rasti tijekom dana, već će se uglavnom kretati između 2 i 7 °C.

U Zagrebu će cijeli dan biti tmurno i oblačno, a magla će se zadržavati prijepodne i ponovno navečer. Sunčanije vrijeme očekuje se samo u okolnom gorju, gdje će najviša dnevna temperatura doseći oko 7 °C. U samom gradu temperatura će biti stabilna, između 2 i 5 °C, bez izraženog dnevnog hoda.

Gorski krajevi i Jadran imat će povoljnije vremenske uvjete. U gorju će biti sunčanije, a temperature malo više nego u nizinama. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, osobito u južnom dijelu, dok će na sjevernom Jadranu prijepodne biti niskih oblaka i mjestimične magle. Duž obale će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz buru na sjevernom dijelu.

Najviše dnevne temperature u Primorskoj Hrvatskoj kretat će se između 13 i 18 °C, što će pružiti nešto ugodnije uvjete u odnosu na unutrašnjost zemlje.

Nedjelja će na Jadranu donijeti pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, ujutro moguće i maglom. Pred kraj dana naoblačenje ponajprije na sjevernom dijelu.

U nizinama unutrašnjosti će prevladavati niski oblaci i magla, a u Gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, navečer na moru u okretanju na jugo.

Temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom od 2 do 7, u gorju malo viša. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije najniža temperatura zraka od 5 do 10, a najviša dnevna od 12 do 16 °C.

U ponedjeljak jugo jača, a u utorak će ponegdje biti i olujno.Temperatura zraka bez izraženog dnevnog hoda, na Jadranu dnevna u blagom padu, navodi DHMZ.

No, kako se čini, Badnjak bi mogao donijeti snijeg u Zagrebu, a moglo bi ga biti i na Božić, a tad bi se i temperature trebale spustiti na nulu.

Dosta snijega očekuje se i na sjeveru Hrvatske, dok bi u Delnicama i Gorskom kotaru trebao padati od Badnjaka pa prema kraju tjedna.

Na istoku Hrvatske očekuje se oblačnije, ali bez snijega, dok će u Istri biti kišovitije, jednako kao i u Splitu i na krajnjem jugu, gdje se za Božić očekuje kiša i 10-ak stupnjeva.