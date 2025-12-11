Obavijesti

PROGNOZA ZA DANAS

Magla i minusi 'okovali' su dio Hrvatske! Na moru do 16°C

Piše Ivan Štengl,
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)

I idućih dana u unutrašnjosti stabilno. U nizinama tmurno i oblačno, mjestimice i maglovito, dok će u gorju biti djelomice sunčano uz hladnija jutra

Hladno jutro probudilo je građane diljem gotovo cijele Hrvatske. Prognostičari su za četvrtak najavili pretežito sunčano vrijeme, a u unutaršnjosti i Slavoniji očekuju se magla i niski oblaci.

- Vjetar većinom slab, na Jadranu i umjeren sjeverozapadni, od sredine dana podno Velebita bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 3 i 8, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 13 do 17 °C - navode iz DHMZ-a.

Meteorolog Dragoslav Dragojlović za HRT je dao detaljniju progozu za sve regije.

- U četvrtak će u nizinama Slavonije, Baranje i Srijema biti većinom oblačno i maglovito, a u brdima djelomice sunčano. Vjetar uglavnom slab. Temperatura zraka bez većeg dnevnog hoda, uglavnom između -1 i 4 °C.

Foto: DHMZ

Podjednake vrijednosti temperature zraka i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti tmurno i oblačno, ponegdje i maglovito, a sredinom dana i poslijepodne moguća su i sunčana razdoblja.

- Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Po kotlinama mjestimice magla koje može biti i uz obalu. Vjetar većinom slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 1 °C, uz obalu između 5 i 8 °C. Najviša dnevna od 7 do 9 °C, na moru između 12 i 15 °C - rekao je Dragojlović.

Hladno i ostatak tjedna

U Dalmaciji pretežno sunčano i danju razmjerno toplo, u unutrašnjosti uz ponegdje umjerenu naoblaku.

- Ujutro uz obalu slaba do umjerena bura, tijekom dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 3 °C, uz obalu između 8 i 12 °C, a najviša dnevna uglavnom od 14 do 17 °C.

Foto: DHMZ

Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske, gdje će prevladavati sunčano.

- I idućih dana u unutrašnjosti stabilno. U nizinama tmurno i oblačno, mjestimice i maglovito, dok će u gorju biti djelomice sunčano. Jutra će biti hladna, a dnevna temperatura uglavnom oko prosjeka za ovo doba godine, u gorju i malo viša.

Na Jadranu pretežno sunčano i danju razmjerno toplo.

- Mjestimice se očekuje i dalje magla. Uz obalu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, a tijekom dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar.

