Magla, magla i malo kiše: Evo kakvo će vrijeme biti za vikend

Djelomice sunčano, a u noći i dio prijepodneva u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj više oblaka, a osobito na širem riječkom području moguća je kiša. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u Dalmaciji i jugo, prognoza je Državnog meteorološkog zavoda za kraj radnog tjedna. Najviša dnevna od 15 do 20 °C, na istoku uz dugotrajniju maglu i niske oblake ponegdje malo niža.

Meteorologinja Katarina Katušić je za HRT otkrila detaljniju prognozu po regijama.

- I u petak ujutro na istoku Hrvatske česta magla i niska naoblaka, lokalno moguće i dugotrajna, ali poslijepodne posvuda sunčanije. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 3 do 6 °C, a najviša između 15 i 18 °C - navodi.

Gusta magla nad Zagrebom, glavni grad je jutros u crvenoj zoni zbog zagađenog zraka | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U središnjoj Hrvatskoj bit će malo toplije. U noći u ujutro je moguća magla, a onda nas čeka sunčano vrijeme.

- U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, uz povremeno više oblaka na širem riječkom području i u Gorskom kotaru može biti i slabe kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višem gorju jak, a na moru i južni te jugo. Najniža temperatura zraka od 4 u gorju do 14 °C na otocima, a najviša dnevna između 15 i 18 °C.

Dalmaciju čeka sunčano prijeme uz ponegdje i umjerenu naoblaku.

- Vjetar slab, danju rijetko umjeren jugozapadni, navečer jugo. Najniža temperatura zraka od 9 do 12 °C, u unutrašnjosti od 2 do 6 °C, a najviša oko 18 °C.

Foto: DHMZ

Krajnji će jug uz obilje sunca grijati temperature do 20 Celzijevih stupnjeva.

Što nas čeka za vikend?

Vikend u unutrašnjosti promjenjivo oblačan. Uglavnom će u Gorskom kotaru povremeno padati kiša, a u prevladavajuće oblačan ponedjeljak vjerojatna je i drugdje.

- Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u gorju i jak pa će uz južinu temperatura zraka rasti na iznadprosječno visoke vrijednosti. Malo će se sniziti tek krajem ponedjeljka kad će zapuhati sjeveroistočnjak.

Sisak: Još jedno maglovito jutro | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Na Jadranu će jugo donijeti još toplije vrijeme, ali i moguću kišu.

- Povremene mjestimične kiše do nedjelje će biti uglavnom na oblačnijem sjevernom Jadranu, a u ponedjeljak i južnije, ponegdje i obilne, praćena grmljavinom, te prolazno umjerenim, lokalno moguće i jakim jugozapadnjakom, mnogima znanim kao garbin.