Magla, magla i malo kiše: Evo kakvo će vrijeme biti za vikend
Djelomice sunčano, a u noći i dio prijepodneva u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj više oblaka, a osobito na širem riječkom području moguća je kiša. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u Dalmaciji i jugo, prognoza je Državnog meteorološkog zavoda za kraj radnog tjedna. Najviša dnevna od 15 do 20 °C, na istoku uz dugotrajniju maglu i niske oblake ponegdje malo niža.
Meteorologinja Katarina Katušić je za HRT otkrila detaljniju prognozu po regijama.
- I u petak ujutro na istoku Hrvatske česta magla i niska naoblaka, lokalno moguće i dugotrajna, ali poslijepodne posvuda sunčanije. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 3 do 6 °C, a najviša između 15 i 18 °C - navodi.
U središnjoj Hrvatskoj bit će malo toplije. U noći u ujutro je moguća magla, a onda nas čeka sunčano vrijeme.
- U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, uz povremeno više oblaka na širem riječkom području i u Gorskom kotaru može biti i slabe kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višem gorju jak, a na moru i južni te jugo. Najniža temperatura zraka od 4 u gorju do 14 °C na otocima, a najviša dnevna između 15 i 18 °C.
Dalmaciju čeka sunčano prijeme uz ponegdje i umjerenu naoblaku.
- Vjetar slab, danju rijetko umjeren jugozapadni, navečer jugo. Najniža temperatura zraka od 9 do 12 °C, u unutrašnjosti od 2 do 6 °C, a najviša oko 18 °C.
Krajnji će jug uz obilje sunca grijati temperature do 20 Celzijevih stupnjeva.
Što nas čeka za vikend?
Vikend u unutrašnjosti promjenjivo oblačan. Uglavnom će u Gorskom kotaru povremeno padati kiša, a u prevladavajuće oblačan ponedjeljak vjerojatna je i drugdje.
- Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u gorju i jak pa će uz južinu temperatura zraka rasti na iznadprosječno visoke vrijednosti. Malo će se sniziti tek krajem ponedjeljka kad će zapuhati sjeveroistočnjak.
Na Jadranu će jugo donijeti još toplije vrijeme, ali i moguću kišu.
- Povremene mjestimične kiše do nedjelje će biti uglavnom na oblačnijem sjevernom Jadranu, a u ponedjeljak i južnije, ponegdje i obilne, praćena grmljavinom, te prolazno umjerenim, lokalno moguće i jakim jugozapadnjakom, mnogima znanim kao garbin.
