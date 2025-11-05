Magla smanjuje vidljivost, kolona na A4 duga 5 km

Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, izvijestili su u srijedu iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Kolona je vozila zbog radova na autocesti A4 između čvorova Sveta Helena i Sesvete u smjeru Zagreba duga pet kilometara, a kolona vozila na autocesti A3 u blizini čvora Rugvica zbog radova u smjeru Bregane je duga dva kilometra.

Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Neke su izmjene u redu plovidbe pa se produžuje održavanje "teretne linije" s polascima iz Splita u 6 sati i povratno iz Starog Grada u 14,30 sati radnim danima, osim subotom, nedjeljom i blagdanom do 7. studenoga, a brod na liniji Šibenik-Zlarin-Prvić Luka- Prvić Šepurine -Vodice, zbog radova na rekonstrukciji rive, ne pristaje u Prvić Luku.