Obavijesti

News

Komentari 4
OBRAČUN S KORUPCIJOM

Magyar optužuje: Uništavaju sve dokumente iz Orbanove vlade, odgovarat će za to!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Magyar optužuje: Uništavaju sve dokumente iz Orbanove vlade, odgovarat će za to!
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Magyar je rekao da dobiva izvještaje o tome kako se uništavaju dokumenti u ministarstvima i vladinim agencijama te u tvrtkama koje su rasle za vrijeme 16-godišnje vladavine bivšeg premijera Orbana

Pobjednik mađarskih izbora Peter ‌Magyar izjavio je u petak da se uništavaju dokumenti iz vremena odlazeće vlade Viktora Orbana i pozvao da se prijave takve pojave. Dodao je da je otvorena online platforma na koju se mogu javiti zviždači.

"Svi koji sudjeluju u takvim kriminalnim aktivnostima odgovarat će kada se formira nova vlada", napisao je Magyar na Facebooku.

On bi za premijera trebao prisegnuti 9. ili 10. svibnja kada se sastane novi parlament.

Magyar je rekao da dobiva izvještaje o tome kako se uništavaju dokumenti u ministarstvima i vladinim agencijama te u tvrtkama koje su rasle za vrijeme 16-godišnje vladavine bivšeg premijera Orbana.

Vučić napao Magyara: Reci, tko kumuje, da nije Putin? Nemaš nikakve ovlasti u Srbiji

Magyar je obećao da će pokrenuti obračun s korupcijom kako bi osugurao milijarde eura iz europskih fondova koje su bile zamrznute za vrijeme Orbana.

Bivši premijer je uporno odbacivao optužbe tvrdećo da Mađarska nije korupmiranija od drugih europskih država.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026