ORBANOV PRIJATELJ

Vučić napao Magyara: Reci, tko kumuje, da nije Putin? Nemaš nikakve ovlasti u Srbiji

Piše Filip Sulimanec,
Vučić napao Magyara: Reci, tko kumuje, da nije Putin? Nemaš nikakve ovlasti u Srbiji
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

Nije ovo njegova zemlja i on nema nikakve ovlasti provoditi istrage u ovoj zemlji. Mi ih provodimo vrlo profesionalno i ozbiljno. Zna se tko mi je prijatelj i ne odričem ga se, rekao je Vučić

Aleksandar Vučić gostovao je na RTS-u te prokomentirao izbore u Mađarskoj. 

 - Kroz povijest smo imali teške i složene odnose s Mađarskom. Ponosan sam na činjenicu da smo Orban, ja i neki drugi ljudi uspjeli izgraditi sjajne odnose između dvije zemlje. Zahvalan sam mađarskom narodu. Prije točno 20 godina imali smo između 850-900 incidenata na nacionalnoj osnovi u Vojvodini između Srba i Mađara, u posljednje 3 godine ne više od 30, čak i 30 puta manje. To je rezultat ozbiljne i odgovorne politike. Zahvalan sam Orbanu na tome. Došli smo do istinskog i iskrenog razumijevanja i vjerujem da to nije lako srušiti - rekao je Vučić te se osvrnuo na izjavu novog mađarskog premijera da 'zna tko je zajednički 'kum' Orbana, Fica i Vučića', da će inzistirati na istrazi i o Kanjiži.

ODLAZI NAKON 16 GODINA FOTO Od bureka s Vučićem i tovariša u Moskvi do Trumpa i Bibija: Orban je volio putovanja
 - Ajde odgovori, pošto znaš, kaži tko kumuje. Nema pojma. Nego je to 'ajde malo, da ne kažem do kraja sve, nego da se pomisli da je to Putin ili neko - rekao je Vučić te dodao da im je kum sloboda.

 - Naš zajednički kum je sloboda mišljenja, sloboda govora, sloboda djelovanja. Naš zajednički kum je da volimo svoje zemlje više nego bilo koga i bilo što drugo na kugli zemaljskoj. E to je ono što je naš zajednički imenitelj. Nije ovo njegova zemlja i on nema nikakve ovlasti provoditi istrage u ovoj zemlji. Mi ih provodimo vrlo profesionalno i ozbiljno. Zna se tko mi je prijatelj i ne odričem ga se, ni u dobru ni u zlu. Po tome se ljudi razlikuju. Ova zemlja provodi istragu. Ona je mnogo toga utvrdila ali mi nismo htjeli govoriti o tome jer su postojale mnoge udice i mamci - rekao je Vučić.

Komentari 24
