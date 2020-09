Majić o dodjeli grobnog mjesta Kovačeviću: Mislim da je o tome davno trebalo voditi računa

<p>Dodjela grobnog mjesta je definirana Zakonom o grobljima iz 1998., odnosno izmjenama tog Zakona i odlukama o grobljima iz 2017. i 2019. godine. To je Zakon u okviru kojeg se donosila odluka, a odluku je donijela Uprava Zagrebačkih groblja i ja ju ne bih komentirala, poručila je u srijedu zamjenica zagrebačkog gradonačelnika, <strong>Olivera Majić</strong>, komentiravši apsurdni slučaj koji su otkrili novinari 24sata, a to je da je uhićeni direktor Janafa, <strong>Dragan Kovačević</strong>, dobio grobno mjesto na Mirogoju u Aleji velikana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dragan Kovačević sredio si grob u Aleji velikana</strong></p><p>Upitali smo zamjenicu po čemu je on to zaslužan da je još kao živ čovjek uspio kupiti mjesto u toj tzv Aleji zaslužnih.</p><p>- Osobno mogu reći da biti ono što kolokvijalno zovemo velikan, odnosno ono što u zaključku zovemo znamenite osobe, uistinu jesu znamenite po svojim djelima i po onom što su ostvarili tijekom svog života, pa je bilo kakvo komentiranje suvišno. Mislim da osoba koja je pobudila sada interes, nije zaslužila ili meni nisu poznate informacije da se tamo nalazi, a mislim da je o tome trebalo voditi davno računa - poručila je Majić.</p><p>Naglasila je kako je u prosincu 2019. Gradska skupština na prijedlog gradonačelnika <strong>Milana Bandića</strong> izmijenila odluku o grobljima na način da se osnuje Povjerenstvo koje će donositi odluke o dodjeli mjesta u Aleji velikana, a ne više Uprava Zagrebačkih groblja. Podsjetimo, Kovačeviću je grobno mjesto odobrila bivša voditeljica <strong>Ljerka Ćosić</strong>.</p><p>- Tom odlukom osnovano je Povjerenstvo, tako da bi i Grad Zagreb i predstavnici Uprave Zagrebačkog holdinga, mogli uistinu svakodnevno biti informirani. Povjerenstvo se sastoji od predstavnika naših relevantnih ureda i oni donose relevantnu odluku jer su to odluke koje zadužuju generacije Zagrepčana i bilo kakva mala pogreška može narušiti svo ovo poimanje Aleje velikana. A velikani su oni koji su živjeli časno i zato ostaju velikani za cijeli život - istaknula je. </p><p>Upitali smo sadašnjeg direktora Zagrebačkih groblja, <strong>Petra Šegotu</strong>, koji su kriteriji za dobivanje grobnog mjesta u Aleji velikana. Je li još netko podnio zahtjev, da li bilo tko može zatražiti i ponuditi veliku svotu novaca, primjerice milijun kuna, i da mu se odobri zahtjev da se njegovo tijelo pokopa uz, zaista, najveće velikane Hrvatske?</p><p>- Kriteriji su utvrđeni u prosincu 2019., postoji Povjerenstvo od sedam članova, koje imenuje gradonačelnik, nakon što Povjerenstvo zaprimi zahtjev od obitelji, neke udruge, organizacije, Povjerenstvo se sastaje, raspravlja da li zadovoljava kriterijima da je osoba zadužila Grad sukladno postignućima, za života nekim velikim stvarima koje su učinili za zajednicu, Grad, sustav zdravstva, da li su počasni građani Grada Zagreba... nakon toga Povjerenstvo daje prijedlog i zaključak gradonačelniku, koji donosi odluku da li ta osoba može dobiti grobno mjesto - rekao je Šegota.</p><p>Vrlo često se po kuloarima govori da se teško dolazi do grobnog mjesta općenito na Mirogoju, dodao je Šegota naglasivši kako su 2019. svakome tko je podnio zahtjev i pozvali te ponudili grobno mjesto.</p><p>- Neki od tih zahtjeva su riješeni jer su ljudi bili zadovoljni, a oni ostali kojima se iz nekog razloga mjesto nije svidjelo ili im cijena nije odgovarala, su odustali i to rješavali na neki drugi način - istaknuo je.</p><p>Nadovezujući se na to, upitali smo ga onda je li bivša voditeljica Ćosić svojoj obitelji dodijelila grobna mjesta svojoj obitelji po svim pravilima te koliko su platili, a Šegota je rekao kako za to konkretno ne zna.</p><p>No, naglasio je, svaki građanin Zagreba može podnijeti zahtjev za grobno mjesto.</p><p>- Tako je vjerojatno i obitelj bivše voditeljice, tu nema ništa sporno ako zaista imaju potrebu za grobnim mjestom. I sukladno mogućnostima, ako u tom trenutku ima slobodnih grobnih mjesta, tom zahtjevu se udovoljava po cjeniku koji je javno dostupan za grobna mjesta na Mirogoju - rekao je.</p>