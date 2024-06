Majka Bartulice poručila svima: On je moj sin, obožavam ga! To sam učinila za njega, moja stvar

Ja i moj suprug možemo, a to nam dozvoljava i ljudski i kršćanski zakon, pomagati našoj djeci kada je to potrebno. Zato smatram da nema ništa sporno u tome što pomažem svom sinu Stjepi, koji ima četvero djece koju treba odgajati i, ako smo moj suprug i ja djed i baka, onda ćemo to i činiti. To ne treba zanimati nikoga, rekla je majka Stephana Bartulica, Božica Bartulica za Index.

Nema baš ništa nepravilnog, i štoviše, neuobičajenog, u situaciji da roditelji pružaju financijsku podršku sinu koji je donio odluku o kupnji vikendice na moru za svoju obitelj. To je u hrvatskoj kulturi toliko prirodno i uobičajeno, u kojoj je takva vrsta darova većih financijskih razmjera roditelja prema djeci nešto sasvim obično i nije vezana uz životnu dob niti roditelja niti djece, poručio je u priopćenju prošlog tjedna Stjepo Bartulica (54) iz DP-a nakon što su u javnost izašle informacije kako je nedavno postao vlasnik skupocjene kuće na Prviću te da njemu i supruzi nakon otplate kredita ostane nekakvih 130-ak eura za sve mjesečne troškove...

- On je moj sin i ja ga obožavam. On je prelijepo stvorenje koje sam ja odgojila. Ono što ću ja učiniti za njega je moja stvar. Imam petero djece. Ako nemate obzira prema našoj obitelji, okanite nas se. Ako ćete to napisati, slobodno napišite velikim slovima - rekla je majka.

'Majčinski posao'

- Ja radim svoj majčinski posao i supruga sam čovjeka koji je pošteno radio svoj posao više od 40 godina. Ako vama to nije dovoljno i ako roditelji ne smiju davati svojoj djeci, zar ste vi ti koji ćete odlučivati o tome koliko ćemo im davati? Koji su to stanovnici Hrvatske koje zanima što to roditelj daje svom djetetu? - nastavila je.