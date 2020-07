Majka curice koju je zlostavljao pedofil: 'Nadam se najboljem'

'Dao je izjavu, dali smo i mi, ide sve kako to treba. Nadam se najboljem, da će dobiti najstrožu kaznu odnosno doživotni zatvor', poručila je majka zlostavljane djevojčice, ne želeći otkrivati detalje ročišta

<p>Jučerašnje ročište na suđenju Ninoslavu Jovanoviću, u medijima poznatijem kao Malčanski berberin, završeno je, a kako je Blic saznao od majke djevojčice koju je Jovanović zlostavljao, izjave na sudu dali su pedofil i roditelji djevojčice.</p><p>- Dao je izjavu, dali smo i mi, ide sve kako to treba. Nadam se najboljem, da će dobiti najstrožu kaznu odnosno doživotni zatvor - poručila je, ne želeći otkrivati detalje ročišta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Priča monstruma koji je oteo djevojčicu</strong></p><h2>'Silujem iz osvete, ne kajem se': Počelo suđenje pedofilu iz Srbije</h2><p><strong>Ninoslav Jovanović </strong>(48), u medijima poznat kao Malčanski berberin jutro se priveden Višem sudu u Nišu gdje je započelo njegovo suđenje za otmicu djevojčicu.</p><p>Riječ je o prvom ročištu ovog slučaja dok je na prethodnom pripremnom zatražena dodatna psihološka analiza i kompletiranje dokumentacije za prethodni postupak vještačenja obavljen u Beogradu.</p><p>Suđenje Jovanoviću zatvoreno je za javnost. Policija ga je dovela u kombiju ispred zgrade suda, a dočekali su ga brojni novinari i fotoreporteri. Za ovo suđenje postoji velik interes javnosti jer je slučaj otmice djevojčice bio jedan od najpraćenijih događaja u medijima širom Srbije.</p><h2>Majka ga šišala i tukla, a djeca maltretirala: 'Silujem iz osvete'</h2><p>Ninoslav Jovanović, osuđivani kriminalac i otmičar <strong>Monike Karimanović </strong>(12) pričao je s novinarima Kurira još u ožujku prošle godine, pet mjeseci nakon što je izašao iz zatvora u kojem je bio jer je seksualno uznemiravao žene preko Facebooka.</p><p>Ta njegova ispovijest tada nije objavljena jer je u u njoj iznio jezive stavove koje, kako piše Kurir, 'normalan čovjek ne može zamisliti'. </p><p>'On se ne kaje za zločine koje je počinio', piše Kurir kojem se monstrum povjerio kako 'žrtve ne bira nasumično'. </p><p>Samo nekoliko dana nakon izlaska na slobodu Jovanović je za srpski medij rekao kako se 'ne osjeća krivim zbog svojih nedjela'.</p><p>- Slobodno mogu reći da sam tako nešto napravio iz osvete. To nije bilo nasumično. Zašto sam to napravio, ja dobro znam, a sve što mogu reći je tko kako sije, tako će i žeti. Što sam učinio, učinio sam. Ja sam svoj dug državi otplatio, ali što se radi hajka da se se sklonim sa ulice, iz grada? Zbog toga ne mogu šutjeti - ispričao je u ožujku bivši robijaš.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>- Ako uradim bilo koje kriminalno djelo, neka me terete, ali nema ništa od toga. Takvo djelo nikada više ne bi mogao napraviti. Obitelj bi me se odrekla, ako bih tako nešto ponovno napravio - slagao je tada Jovanović.</p><p>U razgovoru s novinarima je otkrio da mu je u zatvoru bilo bolje nego na slobodi.</p><p>- Sotonizirali su me, a ja nisam imao priliku braniti se - poručio je i počeo se jadati kako ne može naći posao da prehrani ženu i sebe.</p><p>- Meni je zbog medija razoren brak i ne volim da se upire prstom u mene. Zato sada 13 kilometara do Niša idem biciklom, ne autobusom. Uđem u autobus, čujem iza sebe, ogovaraju me. I stvarno se bojim za svoju sigurnost, jer svatko na ulici mi može bilo što napraviti, a ja se ne smijem braniti - izjavio je Ninoslav koji je osam mjeseci nakon ovog intervjua ugrozio život nedužne djevojčice Monike, čija je sudbina i dalje neizvjesna.</p><p>Tražio drugu šansu<br/> Ispričao je i da od izlaska iz zatvora ide kod psihijatra i pije lijekove koje nikada ranije nije pio. Rečenica koju je silovatelj izgovorio: 'Čovjeku treba dati drugu šansu' - sada ledi krv u žilama.</p><p>- Od svega mi je najviše krivo što mi je obitelj trpjela zbog te hajke - rekao je Ninoslav u svojoj ispovijesti.</p><h2>Majka ga tukla, on zlostavljao brata</h2><p>Rođaci Ninoslava Jovanovića ranije su ispričali kako je on kao dječak bio zlostavljan na selu.</p><p>- Mnogo puta je dobivao batine kao mali, a to se nastavljao i kada je postajao odrasliji. On je bio nespretan dječak koji se nije zno snaći i događalo se da djevojčice nahuškaju dječake na njega, pa ga oni prebiju. I majka ga je puno tukla i maltretirala. Zatvarala ga je u mračnu sobu, šišala. S druge strane, on je maltretirao svog devet godina mlađeg brata.</p><p> </p><p>- Vezao ga je za kvaku, zaključavao u podrum, vezanog konopcem ga je spuštao s krova do ulaza u kuću... Mislim da se sve ovo događa iz neke osvete majci i djeci iz sela koja su ga maltretirala, ali ovo što radi je izopačeno - ispričala je svojevremena rodicca i dodala da je Jovanović liječen od poremećaja ličnosti.</p>