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DRAMA U ZAGREBAČKOJ ŠKOLI

Majka dječaka ozlijeđenog u napadu nožem: Nazvao me i rekao: 'Mama, izboden sam!'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 3 min
Majka dječaka ozlijeđenog u napadu nožem: Nazvao me i rekao: 'Mama, izboden sam!'
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Foto: Čitatelj 24sata
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U jutarnjim satima, majka izbodenog učenika primila je dramatičan poziv svog sina koji ju je obavijestio o napadu, a sada se nalazi u KBC-u Zagreb gdje čeka vijesti o njegovom zdravstvenom stanju

Mama, zovi hitnu i policiju, riječi su koje je majka ozlijeđenog učenika čula jutros nešto prije 8 sati. Njezin sin, učenik prvog razreda Elektrotehničke škole u Zagrebu, nazvao ju je nakon što ga je, prema dosad dostupnim informacijama, drugi učenik izbo nožem.

- Sin me nazvao malo prije osam ujutro i rekao: 'Mama, zovi hitnu i policiju' - ispričala je majka za RTL Danas.

Zagreb: Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole Zagreb: Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole Zagreb: Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U prvi trenutak nije mogla vjerovati što joj govori.

- Pitala sam ga je li ga udario automobil, a on mi je rekao: 'Ne, mama, izboden sam.' U tom trenutku pao mi je telefon. Pitala sam ga: 'Sine, što to govoriš?', a on je rekao: 'Mama, samo zovi hitnu' i tada se prekinuo poziv - ispričala je.

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Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole VIDEO
Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole | Video: 24sata/Igor Kralj/Pixsell

Majka ga je odmah ponovno pokušala nazvati. Ovoga puta na telefon se javio profesor.

- Rekao mi je: 'Dijete vam je izbodeno' -kazala je.

Ozlijeđeni učenik navodno pohađa prvi razred srednje škole, a napao ga je također učenik prvog razreda.

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Majka je sada uz sina, koji se nalazi u operacijskoj sali.

- Trenutačno mi je sin u operacijskoj sali, a ja čekam na hodniku - rekla je.

Posebno ju je, kako kaže, potreslo to što u prvom trenutku nije dobila točnu informaciju o tome gdje joj se dijete nalazi.

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Najprije su joj rekli da je sin prebačen u Klaićevu bolnicu, zbog čega je otišla tamo. Tek je naknadno doznala da se nalazi u KBC-u Zagreb na Rebru.

Kaže i da je nitko iz škole nije službeno nazvao i obavijestio o stanju njezina sina.

Podsjetimo, jutros je u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Napadač je nakon incidenta stavljen pod nadzor policije, a na mjestu događaja provode se očevid i kriminalističko istraživanje.

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