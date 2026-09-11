Majka dječaka ozlijeđenog u napadu nožem: Nazvao me i rekao: 'Mama, izboden sam!'

Mama, zovi hitnu i policiju, riječi su koje je majka ozlijeđenog učenika čula jutros nešto prije 8 sati. Njezin sin, učenik prvog razreda Elektrotehničke škole u Zagrebu, nazvao ju je nakon što ga je, prema dosad dostupnim informacijama, drugi učenik izbo nožem.

- Sin me nazvao malo prije osam ujutro i rekao: 'Mama, zovi hitnu i policiju' - ispričala je majka za RTL Danas.

U prvi trenutak nije mogla vjerovati što joj govori.

- Pitala sam ga je li ga udario automobil, a on mi je rekao: 'Ne, mama, izboden sam.' U tom trenutku pao mi je telefon. Pitala sam ga: 'Sine, što to govoriš?', a on je rekao: 'Mama, samo zovi hitnu' i tada se prekinuo poziv - ispričala je.

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Majka ga je odmah ponovno pokušala nazvati. Ovoga puta na telefon se javio profesor.

- Rekao mi je: 'Dijete vam je izbodeno' -kazala je.

Ozlijeđeni učenik navodno pohađa prvi razred srednje škole, a napao ga je također učenik prvog razreda.

Majka je sada uz sina, koji se nalazi u operacijskoj sali.

- Trenutačno mi je sin u operacijskoj sali, a ja čekam na hodniku - rekla je.

Posebno ju je, kako kaže, potreslo to što u prvom trenutku nije dobila točnu informaciju o tome gdje joj se dijete nalazi.

Najprije su joj rekli da je sin prebačen u Klaićevu bolnicu, zbog čega je otišla tamo. Tek je naknadno doznala da se nalazi u KBC-u Zagreb na Rebru.

Kaže i da je nitko iz škole nije službeno nazvao i obavijestio o stanju njezina sina.

Podsjetimo, jutros je u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Napadač je nakon incidenta stavljen pod nadzor policije, a na mjestu događaja provode se očevid i kriminalističko istraživanje.