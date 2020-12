Pribilo me ka' mačku!, rekao nam je Jure Ćoza ležeći na krevetu kuće u Rovanjskoj podno Velebita. S mukom je ustao i pokazao ozljede, masnicu na leđima i zavijeno oko. Otišao je iz bolnice na svoju odgovornost kako bi dao izjavu u policiji. Uznemirilo ga je, kaže, što susjedi tvrde da je cipelario starca pa je, kaže, morao to opovrgnuti. U petak ujutro vratio se u bolnicu.

Podsjetimo, 24sata su ekskluzivno objavila ovu priču iz Rovanjske kraj Zadra.

Dane Rončević, HDZ-ov donačelnik općine Jasenice, zajedno s bratom Josom i ocem Ivanom, fizički se razračunao s Jurom nakon nesuglasica oko septičke jame. Jure već neko vrijeme tvrdi da mu fekalije iz septičke jame Daninog oca cure u kuću. Kako nam je ispričala Jurina supruga Anica, trojac ga je udarao šakama, letvom i kamenom, a policija je privela svu trojicu Rončevića i zadržala ih preko noći te su ispitani pred Općinskim državnim odvjetništvom. Nakon toga su donačelnik, otac i brat pušteni iz pritvora i imaju zabranu prilaska susjedu.

U međuvremenu, imali smo uvid u rješenje Općinskog državnog odvjetništva u kojemu su opisani detalji kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju za koje sumnjiče donačelnika i njegovu užu obitelj. I tu su navedene izrečene mjere opreza zabrane približavanja na udaljenost ne manju od 10 metara i komuniciranja s Jurom Ćozom. Ako ih se ne budu pridržavali, mjere će se zamijeniti zatvorom.

U obrazloženju se navodi kako su Jure i Rončevići u srijedu oko 14 i 30 raspravljali o problemu s curenjem fekalija iz septičke jame. A onda je eskaliralo.

- Iako svjesni da mu udarcima nogama i rukama na tlu te udarcima kamenom i letvom mogu nanijeti teške tjelesne ozljede, najprije je prvoosumnjičeni Joso Rončević fizičkom snagom srušio Juru Ćozu na tlo, gdje ga je zajedno s trećeosumnjičenim Ivanom Rončevićem i drugoosumnjičenim Danom Rončevićem nastavio tući nogama i rukama po tijelu i glavi, nakon čega je trećeosumnjičeni Ivan Rončević uzeo kamen kojim je Juru Ćozu nekoliko puta udario u predjelu glave, odnosno oka, a kad se Ćoza pokušao ustati s tla, prvoosumnjičeni Joso Rončević je uzeo drvenu letvu te ga nekoliko puta udario u predjelu glave i tijela od kojih je udaraca Ćoza zadobio lake tjelesne ozljede u vidu kontuzija oka i kontuzije toraksa s mogućnosti prekvalificiranja u teške tjelesne ozljede - navodi se u rješenju.

Također, navode kako osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili kazneno djelo proizlazi iz kaznene prijave, oduzetog predmeta, dokumentacije iz bolnice te, između ostalog, svjedočenja i ispitivanja osumnjičenih pred Državnim odvjetništvom.

Jurina žena Anica je bijesna.

- Mora oftamologu, ne znamo što će biti s okom. Trebao je ležati 10 dana u bolnici, a on je izašao. Danas izgleda gore, a cijelu noć je povraćao. Stari čovik od 83 godine ga je pogodio kamenom u okom, a njegova jednako stara žena grebala ga je noktima po leđima, a dobio je letvom i šakama. Rekla je da nam vrag sriću odnija kad smo tute došli. To su sirovine od ljudi. Mi jedini u selu ne mučimo, zato im smetamo. To su ljudi od funkcije, a ponašaju se kao divljaci. Cijelo selo šuti kao da su ovce, ali nije u redu da mi jedemo njihova govna. Samo želimo da oni saniraju svoje, da mi možemo svoje! Ali neće. To ne košta puno, ali im je džep najveća boljka - kaže Anica.

S druge strane, braća Rončevići tvrde da se događaj nije tako odigrao, već da je Jure napao njihovog oca, a oni su priskočili u pomoć. Joso tvrdi da je Jure njega gurnuo i udario šakom u nos, a zatim su ih brat i otac pokušali razdvojiti.

Tvrdi i da nitko nije udario Juru kamenom jer se događaj odigrao na autobusnoj stanici gdje nema kamenja. Donačelnik Dane poriče djelo koje mu se stavlja na teret, a otac Rončević navodi kako je Jure napao njega, a njegovi sinovi su ih samo razdvajali i nisu tukli Juru.

'Brutalni napad'

Svejedno, Općinsko državno odvjetništvo zaključilo je da postoji osnova za istražnim zatvorom, i to zbog činjenice da postoji osnovana sumnja da su trojica osumnjičenih brutalno napali Juru Ćozu, i to rukama i nogama, kamenom i letvom, dok je isti ležao na podu i nije se mogao braniti, zbog čega je samo pukom slučajnosti zadobio lake tjelesne ozljede.

- Nisam nikoga tukao. Zaustavio sam Ivana Rončevića, Daninog oca, na cesti i rekao mu 'Ajmo se dogovoriti' i zagrlio ga rukom po leđima. Na to mi se sin Joso unio u facu i udario me u facu, a sin Dane napao me s leđa. Uto me stari udario kamenom u oko s pola metra udaljenosti, nije mu smetao visoki tlak, a onda se baba umišala - kaže Jure.

U Rovanjskoj smo pronašli i Mariju Rončević (80), donačelnikovu majku. Ona ima svoju verziju priče.

- Danin mali, ide u četvrti razred osnovne škole me pozvao da se did i Juko (Jure Ćoza) tuku na cesti. Juko je bio pijan ka' guzica. Unio mu se u prsi. Rekla sam mu da se neću svađati ali da ga može biti sram. Turnio me je, staricu. Došao mi je sin Joso i on ga je trisnuo. Kako je majci gledati kad mi netko dite udari, oni su se ćapali ka kad se boksači boksaju, a ja sam pala u nesvist, skočija mi tlak. Dane ih je doša rastavljati, a žena mu Željka nije znala kome prije pomoći, meni, didu ili njemu. Juko je govorio Josi da će ga odrobovati, pa sam mu rekla 'Bome neš u ćeliji nego u grobu'. Da mi je 30, a ne 80 godina, da imam snage i ja bi se bila mašila! Laže da sam ga izgrebala noktima po leđima, ja sam u nesvisti bila. Ne smetaju njima naše fekalije nego voda koja se sliva niz Velebit, smetala je i nama pa smo to sanirali. A najviše im smeta što su mi sinovi uspješni i napreduju jer su radišni - kaže gospođa Rončević.

Dane se još uvijek ne javlja na mobitel.