Majka ga ostavila u zahodu kao novorođenče, nakon 40 godina je našao: 'Praznina je nestala'

Četrdeset godina nakon što je pronađen kao novorođenče u zahodu sportskog centra, Jon Scarlett-Phillips prvi je put upoznao svoju biološku obitelj. Emotivan trenutak, zabilježen kamerom, ubrzo je postao viralan i rasplakao gledatelje diljem svijeta.

Jon je ostavljen u rujnu 1984. u vrećici za kupovinu, zamotan u dekicu, s još uvijek pričvršćenom placentom. Pronašle su ga tri tinejdžerice koje su odmah pozvale hitnu pomoć i tako mu spasile život. Posvojili su ga John i Marilyn. Odrastao je u sretnoj obitelji, uz stariju sestru Debbie, ali osjećaj praznine nikada ga nije napustio, piše UNILAD.

- Dugo ih nisam želio tražiti. Pitanje je i dalje tu: Zašto je to učinila? - rekao je Jon, kuhar koji danas živi u engleskoj grofoviji Wiltshire.

Život mu se dodatno zakomplicirao nakon teške nesreće u kojoj je njegova posvojiteljica zadobila oštećenje mozga. U osamnaestoj godini zamalo se predozirao, što ga je potaknulo da se zauvijek odrekne droga. Supruga Becky pomogla mu je da se izvuče iz tame i potaknula ga da potraži odgovore o svojoj prošlosti.

Nadajući se da će pronaći biološku majku, Jon je sudjelovao u emisiji Long Lost Family: Born Without a Trace na britanskom ITV-u.

- Pronašle su me tri djevojke. Pronaći tako nešto u tim godinama je potpuno suludo. Zahvalan sam, jako zahvalan što su me čule i pronašle. One su mi spasile život - rekao je.

Istraživački tim emisije otkrio je da je njegova biološka majka još uvijek živa te da ga je rodila u dobi od 20 godina, dok je već bila majka dviju djevojčica.

- Pretpostavljam da je iznenada saznala da je trudna s Jonom i mislim da nije mogla podnijeti situaciju. Kad ga je ostavila, bila je u vrlo lošem mentalnom stanju - rekla je Ariel Bruce iz emisije.

Majka tada nije bila spremna na susret, no njegove polusestre jedva su čekale da ga upoznaju. Njihov prvi susret, prepun suza, zagrljaja i emocija, zabilježen je kamerom. Iako su njihova lica ostala skrivena, povezanost je bila očita. Sestre su Jonu prenijele i poruku njihove majke:

- Bok, poslala sam ovu poruku djevojkama kako bi ti mogle reći razloge zašto danas nisam s njima. Nažalost, fizički i psihički se osjećam nesposobnom doći danas, nakon dugog razdoblja bolesti - stoji u poruci.

- Nije da ne želi, Jone – samo joj treba vremena - dodala je njegova sestra.

Na kraju emisije, Jon je priznao koliko mu je susret značio.

- Osjećam se lakše. Osjećam se i ispunjenije. Ta praznina je sada potpuno nestala. Sretan sam čovjek - rekao je.