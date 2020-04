Majka mu je rekla: 'Uzmi Meryl za taj film, ona će bit idealna'

Na ekranu je njihova ljubav blistala i očarala gledatelje širom svijeta, no u stvarnom životu zaljubljeni parovi u filmu bili su samo prijatelji. Neki se čak nisu dobri ni slagali. Donosimo vam feljton o velikim filmskim ljubavima koje se, kako je čest slučaj u Hollywoodu, nisu nastavile i kad su se kamere ugasile...

Kultna ljubavna priča o usamljenoj kućanici i slavnom fotografu National Geografica u filmu "Mostovi okruga Madison" iz 1995. rijetko kojoj ženi nije izmamila suze na lice. Dvoje običnih ljudi slučajno su se susreli i doživjeli nesvakidašnju romansu.

Za glavnu žensku ulogu Francescu Johnson u ovoj romantičnoj drami natjecala se Jessica Lange, Isabella Rossellini i Catherine Deneuve, koja je u stvarnom životu bila nekadašnja ljubavnica Clinta Eastwooda.

Robert Redford trebao se pojaviti u glavnoj muškoj ulozi.

Nazvao je telefonski: 'Uloga je savršena za tebe'

Studio je, naime, prvotno želio za glavnu ulogu uzeti neku mlađu glumicu, ali nisu mogli naći nikoga odgovarajućeg.

I ona se u priču uplela majka Clinta Eastwooda koja je predložila sinu, koji je i režirao film, da uzme Meryl Streep koja je tada imala 46 godina.

Foto: IMDB

Clint nije imao njezin broj telefona pa ga je preko zajedničke prijateljice Carrie Fisher dobio, nazvao Meryl i ponudio joj ulogu u filmu. Ona je rekla da ne zna, da bi mogla pročitati scenarij i da joj ga pošalje. I da će onda odlučiti. On joj je na to odgovorio da je to već učinio i da je uvjeren da će prihvatiti ulogu jer da je savršena za nju.

Clint kao romanitik? Ma nemoguće..

To se na kraju i dogodilo. Neki kritičari i dan danas tvrde da je Streep, igrajući usamljenu zaljubljenu kućanicu, ostvarila najbolju ulogu u karijeri.

Foto: IMDB

Mnogima je bilo nezamislivo da Clint Eastwood, koji se proslavio u špageti vesternima i glumeći detektiva u serijalima Prljavi Harry, glumi u jednoj ovakvoj romantičnoj priči. No on i Meryl Streep odglumili su maestralno sredovječne ljude koji doživljavaju romansu života na usamljenoj farmi u ruralnoj američkoj Iowi.

Iako je Clint Eastwood poznat kao veliki zavodnik kroz čiji su život prošle mnoge žene, a ima osmero djece od šest žena (od kojeg su mu samo dvije bile zakonite), na snimanju Mostova 19 godina mlađu kolegicu Meryl nije ni pokušavao zavesti. Cijenio ju je i poštovao kao vrhunsku umjetnicu i kolegicu.

Foto: IMDB

Poznato je da je ona u dugogodišnjem stabilnom braku sa kiparom Donom Gummerom još od 1978. godine s kojim je dobila četvero djece.

Clint je u to vrijeme bio u vezi sa glumicom Francis Fisher koja je htjela sudjelovati u filmu, samo da bi bila u blizini glumačke dive Meryl Streep koju je vrlo cijenila.

Mostovi okruga Madison i danas, 25 godina od premijere, slove kao jedan od najemotivnijih i najljepših ljubavnih priča pretočenih u film, a najviše zahvaljujući upravo glumi dvoje velikana filmske umjetnosti - genijalnom Clintu i nenadmašivoj Meryl.



Tema: Feljtoni