Emotivan trenutak u Vukovaru: Nicolierova majka nakon 34 godine poklonila se svom sinu

Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bit će održan u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Na ispraćaju Francuza očekuje se dolazak tisuća građana.

Na posljednji ispraćaj stigli su majka Lyliane, brat Paul i ostala obitelj koji su se poklonili Francuzu koji je dao život za Hrvatsku. Posebno je bilo emotivno kada je majka došla do lijesa svog sina.

Foto: RTL

Na Memorijalnom groblju otvorena knjiga žalosti za Jean-Michela. Prvi se u nju upisao ministar branitelja Tomo Medved.

- Jean-Michel je u našoj domovini pronašao svoj dom i svoju misiju. Nije rođen u Hrvatskoj, ali u njoj je ostavio svoje srce i za nju je žrtvovao svoj život kao dragovoljac Domovinskog rata.

U tom za nas sudbonosnom vremenu, kada je mnogima bilo lakše okrenuti pogled, on je pružio ruku pomoći. Kada je sloboda bila ugrožena, on je odlučio stati uz istinu i pravdu.