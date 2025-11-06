Na posljednji ispraćaj stigli su majka Lyliane, brat Paul i ostala obitelj koji su se poklonili Francuzu koji je dao život za Hrvatsku. Posebno je bilo emotivno kada je majka došla do lijesa svog sina
Emotivan trenutak u Vukovaru: Nicolierova majka nakon 34 godine poklonila se svom sinu
Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bit će održan u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Na ispraćaju Francuza očekuje se dolazak tisuća građana.
Na posljednji ispraćaj stigli su majka Lyliane, brat Paul i ostala obitelj koji su se poklonili Francuzu koji je dao život za Hrvatsku. Posebno je bilo emotivno kada je majka došla do lijesa svog sina.
Video pogledajte ovdje.
Na Memorijalnom groblju otvorena knjiga žalosti za Jean-Michela. Prvi se u nju upisao ministar branitelja Tomo Medved.
- Jean-Michel je u našoj domovini pronašao svoj dom i svoju misiju. Nije rođen u Hrvatskoj, ali u njoj je ostavio svoje srce i za nju je žrtvovao svoj život kao dragovoljac Domovinskog rata.
U tom za nas sudbonosnom vremenu, kada je mnogima bilo lakše okrenuti pogled, on je pružio ruku pomoći. Kada je sloboda bila ugrožena, on je odlučio stati uz istinu i pravdu.
