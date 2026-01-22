Majka skrivila sudar kod Sv. Ivana Zeline: Poginuo njezin sin (5), sud joj dao uvjetnu kaznu

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, četiri i pol godine nakon stravične nesreće u Tomaševcu, donesena je presuda protiv 42-godišnje Š. F., koja je 20. travnja 2021. u ranim jutarnjim satima vozila VW Golf pod utjecajem lijekova i s petogodišnjim sinom u vozilu. Dijete nije bilo pravilno vezano u autosjedalici, koja također nije bila dobro pričvršćena, javlja Jutarnji list.

U zavoju na mokroj cesti majka je izgubila nadzor nad vozilom, prešla u suprotnu traku i sletjela s kolnika. Golf se prevrnuo, a sin je ispao u odvodni kanal. Petogodišnjak je preminuo na mjestu, dok su vozačica i još jedna maloljetna putnica zadobili lakše ozljede.

Na sudu je vozačica priznala krivnju i kroz suze govorila o tragediji. - To je optuženu iznimno teško pogodilo, što se vidjelo tijekom rasprave. Bila je vidno potresena i plakala - obrazložio je sudac. Sud je to cijenio kao olakotnu okolnost, uz činjenicu da je žrtva bila njezin sin. Sud je, s druge strane, uzeo u obzir ozbiljne propuste vozačice: prekoračenje brzine u zavoju, vožnju pod utjecajem lijekova te neadekvatno vezano dijete u autosjedalici. - Riječ je o propustu optužene, koja je kao roditelj i vozačica bila odgovorna za sigurnost djeteta - naglasio je sudac.

Na temelju svega, Š. F. je osuđena na godinu dana zatvora s rokom kušnje od tri godine, oslobođena plaćanja sudskih troškova. Sud smatra da su same posljedice djela već snažna kazna i da bezuvjetna zatvorska sankcija u ovom slučaju bila prestroga.

- Izrečena uvjetna kazna smatra se primjerenom. Posljedice koje je počinjeno djelo izazvalo već djeluju odvraćajuće i nijedna kazna ne može poništiti tragediju - zaključio je sudac.