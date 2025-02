Majka Suzana Rešetar u borbi za obrazovanje svog sina koji ima autizam: "Pretjerali su"

"Kako u obrazovanju upropastiti dijete s teškoćama u razvoju, ili kako se djeca uguše u derutnoj sobi nekog centra... Da pišem knjigu, ovo bi bio uvod. Knjiga bi bila triler", napisala je na društvenim mrežama Suzana Rešetar, majka 16-godišnjeg Ivana Rešetara, mladića s autizmom. Ivano je učenik Centra za odgoj i obrazovanje u zagrebačkoj Dubravi, osnovnu školu je završio u redovnom programu, uz asistenta, u Dubravi se školuje za pomoćnog administratora. Ima dobre ocjene, vrijedan je, u imeniku nikakvih primjedbi. Odjednom, iz Gradskog ureda za obrazovanje, mlade i sport Rešetarima na kućnu adresu stiže rješenje po kojem se Ivana premiješta na poseban oblik obrazovanja, više se neće obrazovati za pomoćnog administratora.

- Kako se to dogodilo? Jer, da bi se dogodilo, dijete mora biti jako loše, da nije u stanju usvajati gradivo za pomoćno zanimanje. Onda se nazadovanje dogodilo kod njih, u centru koji bi za našu djecu trebao biti napredak. Nastavničko vijeće je dalo mišljenje, i Grad donio rješenje da se Ivana prebaci na poseban oblik obrazovanja. U nastavnikom vijeću sjede nastavnici, a ne stručnjaci za autizam. Štoviše, ti su stručnjaci nakon redovne škole preporučivali da Ivano i dalje, uz asistenciju i pomoć, ostane u redovnom programu, ali smo ga upisali ipak u stručni centar", kaže majka.

Pitali smo Grad Zagreb zašto je doneseno takvo rješenje, i koje je stručno povjerenstvo o tome odlučilo. Stigao nam je odgovor u kojem stoji kako su samo slijedili - državne propise.

- U ovome je slučaju Gradski ured u potpunosti slijedio državne propise. Naime, Pravilnikom je propisano da u srednjim školama prijedlog promjene oblika školovanja daje nastavničko vijeće Škole. Srednja škola svoj prijedlog dostavlja Stručnom povjerenstvu Gradskoga ureda za obrazovanje, sport i mlade. U navedenom je slučaju Stručno povjerenstvo Ureda zaprimilo prijedlog nastavničkog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava te popratnu dokumentaciju. Temeljem dokumentacije i mišljenja Stručnog povjerenstva Ureda, Ured je donio rješenje o promjeni oblika školovanja, napominju. Roditelj ima pravo žalbe na prvostupanjsko rješenje resornom ministarstvu, pri čemu žalba odgađa izvršenje rješenja do donošenje odluke ministarstva.

Što se pomoćnika u nastavi tiče, kažu, pravo na njega uređuje posebnim rješenjem, zato u ovome rješenju to nije spomenuto. Nema izmjena u odnosu na dosadašnje stanje po pitanju podrške pomoćnika u nastavi, dodaju. Na kraju kažu kako je RH osnivač Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava te stoga Grad Zagreb nema ovlasti nad radom ustanove.

"Ivano, šesnaestogodišnjak, tipični tinejdžer. Ivano, dječak čiji je jedini krimen u životu što je dječak s autizmom. Ivanova i naša priča počinje davno. Nagledali smo se i naslušali svega - od crnih prognoza preko maestralnih uspjeha...počinje dječakovu, obiteljsku priču Suzana, inače i predsjednica udruge Sjena za podršku djeci i odraslima s posebnim potrebama i njihovim obiteljima.

Ivano je prije osam godina krenuo u osnovnu školu, u redovan razred s 26 učenika, u kojem je bio uspješno integriran. Imao je pomoćnika u nastavi i individualizirane postupke, njegovi su literarni radovi slani na međunarodna natjecanja, predstavljao je svoju školu, osvajao nagrade, bio nagrađen od nastavničkog vijeća. Upisuje centar u Dubravi za pomoćno zanimanje.

- S punim povjerenjem dajem dijete, kako ga oni koji ga duže poznaju zovu - nebrušeni dijamant. Dajem im dobre temelje, započetu, ali neispričanu priču o radišnom, dobrom, perspektivnom dječaku. Oduševljena upisna komisija spremno odgovara kako je upravo to zanimanje za pomoćnog administratora za njega, on to može i, dapače... Ivano vam je odličan, mama. I opet su se, kaže, redali hvalospjevi da je Ivano dobar, vrijedan, predan, da savladava program, nastavlja Suzana.

- Jučer sam dobila rješenje GU za obrazovanje, mlade i sport o promjeni oblika obrazovanja sa dosadašnjeg, u poseban uz individualizirane postupke. Bez navođenja osiguravanja pomoćnika u nastavi. Otprilike, to znači da je Ivano toliko rapidno propao, otišao u regresiju, da mu se mora promijeniti oblik obrazovanja. Gradski ured je izdao rješenje u kojemu navodi da je nastavničko vijeće dostavilo mišljenje o psihofizičkom stanju djeteta i zahtjevom za promjenom oblika školovanja, navodi majka. Ona kao roditelj ni u jednom trenutku o regresiji ili očajnom stanju djeteta nije obaviještena.



- Nema procjene, ne spominje se stručno povjerenstvo niti ja do dana današnjeg ne znam tko ga sačinjava. Mene je sram. Mene, za sve one koji aktivno sudjeluju u upropaštavanju života jednome dječaku. Rješenje kojima pokušavaju perfidno slomiti upornost jedne majke na leđima djeteta - jeziva je. Iskustva mi ne fali pa mogu slobodno pretpostaviti metodiku 'kako se riješiti djeteta, a najviše njegove mame koja traži da se radi', zaključuje majka.

Majka se obratila i Pravobranitelju za osobe s invaliditetom, traži intervenciju zbog proceduralnih nepravilnosti u rješenju o primjerenom programu obrazovanja za Ivana. Napominje mu kako o postupku nije bila informirana niti joj je pružena prilika da kaže svoje mišljenje. Navodi da se kod Ivana primjećuje značajan napredak, o čemu svjedoče i pozitivne bilješke nastavnog osoblja u E - dnevnik. Ivano, dodaje, ima nalaze timskih procjena, struke koja godinama prati njegov razvoj, u kojem se predlaže nastavak dosadašnjeg obrazovanja, što je Centru za odgoj i obrazovanje uredno dostavljano.