Majka teško bolesnog dječaka iz Bjelovara: Izgubio je najdražu igračku. Jako je vezan za nju...

Majka jednog 12-godišnjaka s teškom dijagnozom iz Bjelovara zatražila je pomoć javnosti. Prije dva dana, u srijedu 12. studenog, prilikom odlaska na terapije u Zagreb, dječak je slučajno bacio svoju omiljenu igračku kroz prozor automobila na benzinsku postaju, javlja Mojportal.hr.

Majka se ubrzo vratila na benzinsku i pronašla dio koji je nedostajao, ali netko ga je pregazio. I sad je neupotrebljiv. Moli dobre dobre ljude ukoliko znaju gdje bi mogla kupiti ovu igračku ili imaju kod kuće istu takvu, a da im ne treba da joj se jave. Voljna ju je kupiti koliko god da košta...

- Jako je vezan za taj kvadrat, tj. sve radi s njim u ruci. Igračka je starija, toranj smo dobili prije 10 godina, a na njemu je narančasti kvadratni oblik koji je moj sin izgubio. Ne mogu ga nigdje pronaći, napisala je mama na Facebooku i zamolila ljude za pomoć.

Majka se oglasila za Mojportal...

- Moj sin ima Di Georgov sindrom, on ne govori, dijete je s raznim poteškoćama, rođen sa srčanom manom. Toranj je dobio od jedne žene kada je imao svega dvije godine. S njim jede i spava. Kvadrat je bacio kroz prozor kada smo se vozili u koloni u Zagrebu, pored benzinske. Netko ga je slučajno pregazio. Kada sam mu dala pregaženi kvadrat u ruke, samo mi ga je tužno vratio. A ja njemu ne mogu objasniti da njegovo ponašanje, tj. bacanje kroz prozor ima posljedicu - kaže ova Bjelovarčanka koja se nada da netko možda ima toranj, a da mu stoji negdje na tavanu i više ne treba - kazala je majka...