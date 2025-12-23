Majka u Dalmaciji godinama zlostavljala djecu. Zastrašivala ih da će završiti u domovima

Općinsko državno odvjetništvo u Dalmaciji podiglo je optužnicu protiv žene (42) zbog četiri kaznena djela povrede djetetovih prava. Tužiteljstvo za svako kazneno djelo traži kaznu od po godinu dana zatvora te izricanje jedinstvene kazne od dvije godine zatvora.

Prema navodima optužnice, žena je od kraja 2018. do listopada 2023. u obiteljskom stanu zlostavljala četvero maloljetne djece u dobi od dvije do 16 godina, iako je bila svjesna da takvim ponašanjem ozbiljno ugrožava njihov pravilan psihofizički razvoj, piše Dalmatinski portal.

Gotovo svakodnevno je vikala, nazivala ih "kretenima" i "debilima", galamila te lupala po namještaju. Onemogućavala im je komunikaciju s djelatnicima Centra za socijalnu skrb, a s takvim ponašanjem nastavila je i nakon što joj je izrečena mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora u ostvarivanju roditeljske skrbi.

Optužnica navodi da je svakodnevno vikala na djecu, psovala ih i proklinjala, vrijeđala te ih udarala otvorenim dlanom po licu. Djecu je zastrašivala tvrdnjama da njihov otac ima druge žene i da će oni završiti u domovima diljem Hrvatske.

Posljedice takvog postupanja bile su vidljive i u njihovu ponašanju. Jedan sin, navodi se, držao je ruke na ušima i u strahu promatrao što se događa, kći se po stanu kretala pogrbljeno, dok je drugi sin na nastavu došao s modricom i ogrebotinom na licu. Učiteljici je rekao da ga je majka udarila, a pokazao je i modrice na nozi.

Zbog okolnosti koje su procijenjene kao ugrožavajuće za njihovu sigurnost, nadležne službe odlučile su djecu izdvojiti iz obitelji te su smještena u Dječji dom. Na ispitivanju u Općinskom državnom odvjetništvu optužena nije iznijela obranu niti je odgovarala na postavljena pitanja.