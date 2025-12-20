Obavijesti

'NISMO IMALI SAZNANJA'

Ministarstvo zdravstva odbilo SDP: Nema ostavke ministrice zbog slučaja u KBC-u Osijek

Kažu da nisu imali saznanja o kaznenim djelima psihijatra te da je SDP-ov zahtjev politički motiviran i neodgovoran

Ministarstva zdravstva odbacilo je zahtjev SDP-a za ostavkom ministrice vezano za slučaj u KBC-u Osijek, ocijenivši ga politikanstvom te je ponovilo da nisu imali saznanja o prijavama na kaznena djela psihijatra u KBC-u protiv spolne slobode ili omogućavanja konzumiranje opojnih sredstava.

"Anonimni dopis iz 2024., na koje se poziva SDP, nije sadržavao konkretne niti provjerljive navode o kaznenim djelima, već isključivo navode vezane uz organizaciju rada Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek i moguće administrativne nepravilnosti Zavoda, na temelju čega je Ministarstvo reagiralo", priopćili su iz Ministarstva reagirajući na SDP, koji je temeljem medijskih napisa, u subotu zatražio ostavku ministrice Irene Hrstić, tvrdeći da su 's događanjima na Zavodu za dječju psihijatriju KBC-a Osijek bili upoznati još prije gotovo dvije godine'. 

Iz Ministarstva naglašavaju da su sukladno protokolu postupanja, zbog prijava vezanih  uz organizaciju rada Zavoda moguće administrativne nepravilnosti,  zatražili očitovanje KBC-a Osijek,  koji je proveo unutarnji hitni nadzor te Ministarstvo izvijestio da su ti navodi iz anonimne prijave neutemeljeni i neistiniti.

"O svemu tome je bio obaviješten i jedan medijski portal, iako o tim činjenicama nije izvijestio javnost", istaknuli su iz Ministarstva. 

Saznanja o sumnjama na kaznena djela prema maloljetnim pacijentima tek policijske prijave

Saznanja o sumnjama da je 46-godišnji zdravstveni djelatnik osječkog KBC-a počinio kaznena djela bludne radnje prema maloljetnim pacijenticama i omogućavanje konzumiranja droge, Ministarstvu su, kažu, postala poznata tek temeljem službenog priopćenja Policijske uprave osječko-baranjske, prošlog tjedna, kada je zdravstveni djelatnik uhićen te mu je određen jednomjesečni pritvor. 

Ministarstvo odmah uputilo zdravstvenu inspekciju u KBC Osijek

"I s obzirom na težinu i karakter tih kaznenih djela, Ministarstvo je bez odgode uputilo zdravstvenu inspekciju u KBC Osijek radi provjere postupanja zdravstvene ustanove", dodali su.

Iz Ministarstva ocjenjuju kako je traženje ostavke ministrice na temelju medijskih napisa i "nepotpunog i neobjektivnog informiranja jednog medija krajnje neodgovorno i politički neozbiljno", osobito kada zahtjev dolazi "od političke stranke koja se predstavlja kao odgovoran dionik političkog i društvenog života".

"Takav pristup ne doprinosi zaštiti djece, već isključivo služi političkoj instrumentalizaciji iznimno osjetljivog slučaja, čime smo zgroženi. Naglašavamo da kaznena djela istražuju i procesuiraju isključivo nadležna tijela", poručuje Ministarstvo.

Također odbacuje tvrdnje da je zanemarilo sigurnost maloljetnih pacijenata ili propustilo prepoznati potencijalne rizike. 

Optužbe SDP-a isključivo politički motivirane i štetne, osobito za najranjivije pacijente

Takve su optužbe isključivo politički motivirane i štetne, naglasili su, dodavši kako je zaštita sigurnosti, dostojanstva i prava djece te mladih "apsolutni i neupitan prioritet Ministarstva zdravstva". 

"Kao što je već javnosti poznato, ministrica Hrstić je u nekoliko navrata najoštrije osudila svaki oblik nasilja, zlostavljanja ili neprimjerenog ponašanja prema svim pacijentima, a osobito prema najranjivijim skupinama, između ostalog i djeci. Ministarstvo zdravstva pod vodstvom ministrice Hrstić nastavit će u punoj suradnji sa svim nadležnim institucijama poduzimati sve potrebne mjere kako bi se dodatno unaprijedili mehanizmi prijavljivanja nepravilnosti te ojačali sustavi nadzora i prevencije, osobito u području skrbi za djecu i mlade", istaknuli su. 

Ministarstvo poziva sve političke aktere na odgovornost i suzdržanost u javnim istupima jer, naglašavaju, zaštita djece ne smije i neće biti sredstvo prikupljanja jeftinih političkih poena.

