Majka u Kanadi zaboravila na sina u autu i otišla na posao. Bilo je 30 stupnjeva. Umro je...

Dječak u Kanadi je umro nakon što su ga ostavili u autu. Nije imao niti dvije godine.

Gradonačelnik grada Bancrofta u Kanadi Paul Jenkins je za medije rekao kako se radi o 23-mjesečnom Everettu Smithu koji je prošlog četvrtka umro nakon što je ostavljen u autu ispred srednje škole u kojoj majka radi kao nastavnica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Majka je imala plan sina ostaviti u vrtiću prije nego što je krenula na posao, no gradonačelnik je rekao kako nitko nije primijetio da je Everett još u autu koji je bio parkiran na školskom parkiralištu do kraja školskog dana, odnosno do 14.45 sati, piše Global news.

Za taj kobni dan je izdano upozorenje za vrućinu koji se odnosio na veći dio južnog Ontarija s temperaturama do 30 stupnjeva.

Dječak je prevezen u bolnicu, no ubrzo nakon toga je proglašen mrtvim.

