Majka ubijene curice u masakru u Srbiji rasplakala sve u sudnici: 'Rođendan joj je bio za tri dana'

U četvrtak u Beogradu održalo se suđenje roditeljima dječaka ubojice iz Osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu, koji je 3. svibnja ušetao u prostorije škole i ubio devetero djece i zaštitara škole. Na suđenju je svjedočila Ninela Radičević, majka ubijene djevojčice Ane Božović, koja je svoje svjedočenje započela riječima da su oni do 3. svibnja bili sretna obitelj, javlja Blic.

- Ništa nam nije bilo teško da napravimo za naše dvoje djece. Bili smo roditelji koji se bave njima. Večer prije 3. svibnja mi smo se vratili s puta, ali smo se već dogovarali što ćemo raditi popodne - rekla je Radičević.

27 članova obitelji djece ubijenih u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar podnijeli su tužbu protiv dječaka ubojice, njegovog oca V. K., majke M. K. i protiv škole.

Tužbom se traži naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove uslijed smrti bliske osobe, kao i na ime pretrpljenog straha. Također, ovom tužbom je zatražena i novčana renta, dakle buduće davanje određenog iznosa novca od dana presude pa dok za to traju uvjeti.

Te kobne srijede, prije no što ju je nazvala kolegica, koja joj je rekla da se dogodila pucnjava u Aninoj školi, majka je čula policijske sirene koje su odzvanjale.

- Imala sam čudan osjećaj, ali sam sebi rekla da je Ana u školi. Onda sam otišla u trgovinu da bi me pozvala kolegica i rekla: "Gdje ti je Ana?". Rekla sam da je u školi i pitala je čemu takva panika. Rekla mi je da je bila pucnjava, nakon čega sam ostavila košaricu i krenula pravo ka školi - opisala je Ninela.

Ana je tog jutra saznala da je dežurna učenica. Dežurne učenice su tog dana, kao i inače, sjedile na samom ulazu u Osnovnu školu.

- Znala sam da je, to što se događalo, moralo proći pokraj dežurnih učenika. Došla sam ispred škole, a Anini prijatelji iz razreda su izašli. Tu je i bila razrednica. Tek sada mi je jasno da je ona znala što se dogodilo. Međutim, mozak jednostavno tada ne prihvaća informacije i hvata se samo za ono što mu odgovara, poput informacije da su neka deca zaključana u dvorani za tjelesni - posvjedočila je Anina majka.

Ninela je, kako kaže, informacije koje je čula ispred škole, da su nastradali zaštitar i neka djeca, svrstala u takozvane 'čaršijske priče'.

- Ivan me je pozvao u jednom trenutku i rekao: "Ane više nema". Sjećam se da je to bilo prekoputa Instituta za sudsku medicinu. Znate, mi se cijeli život pripremamo za takvu vrstu vijesti, ali nikad za dijete. To je bio šok. Pitala sam ga što to priča, kako nema, sjela sam u auto i došla do policijske postaje na Vračaru - kazala je Ninela.

Majka je rekla da je nakon saznanja da joj je dijete ubijeno imala potrebu da opet ode u školu. Kako kaže, nadala se da će ju ponovno vidjeti. U školi je naišla na ravnateljicu te ju je upitala je li to stvarno bila Ana pošto ju je ona identificirala.

- Rekla mi je da jeste i tada mi je sve bilo jasno. Razrednica se više nije javljala na telefon. Ja to razumijem - rekla je Radičević.

Ana je 6. svibnja, samo tri dana nakon smrti, trebala slaviti svoj rođendan. Roditelji su ju tog dana još jednom imali priliku vidjeti.

- Zahvalna sam što sam vidjela Anu 6. svibnja. Djelovala mi je mirno. Mi smo je obukli onako kako je htjela. 6.svibnja sam prvi i posljednji put poljubila naše dijete - rekla je ona.