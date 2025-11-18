Majka vukovarskog heroja Nicoliera: Pronalaskom njegova tijela doživjela sam olakšanje...

Lyliane Fournier, majka ubijenog francuskog dragovoljca i hrvatskog branitelja Jean Michel Nicoilera, izjavila je u utorak u vukovarskoj Koloni sjećanja da je pronalaskom tijela svoga sina doživjela olakšanje pa želi osjetiti mir u duši i ostati živjeti u Hrvatskoj.

Upitana kako bi željela da Hrvatska pamti njezina sina, Fournier je rekla da je Jean Michel ostao u Vukovaru do kraja zbog svog uvjerenja pa želi da hrvatski narod zapamti da je dao sve za Hrvatsku i hrvatski narod.

U vezi postizanja pravde za njezina sina poručila je kako očekuje dobru suradnju hrvatskog i francuskog pravosuđa i da ima povjerenje u istražitelje.

Kaže kako nema informacija o pomaku u istrazi o navodnom ubojici Spasoju Petkoviću Štuki, ali je čula da je zaštićeni svjedok u Srbiji i da je promijenio identitet.

Na neki način, Srbija još nije priznala pokolj na Ovčari, rekla je Lilliane Fournier.