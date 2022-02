Veća je vjerojatnost da šestomjesečne bebe majki cijepljenih protiv covida-19 tijekom trudnoće razviju antitijela na koronavirus u krvi u odnosu na bebe necijepljenih majki koje su u trudnoći bile zaražene ovim virusom, pokazala je manja studija.

Rezultate istraživanja znanstvenici su objavili u ponedjeljak u časopisu JAMA.

Pojasnili su da se radi o 28 šestomjesečnih beba majki cijepljenih dvjema dozama mRNA cjepiva u razdoblju od 20-og do 32-og tjedna trudnoće, kada je prijenos majčinih antitijela na fetus preko posteljice najveći i 12 beba iste dobi čije su majke bile zaražene koronavirusom u istome razdoblju.

U 57 posto novorođenčadi cijepljenih trudnica otkrili su detektivne razine imunoglobulina G (IgG), najčešćeg antitijela u krvi, a u dojenčadi necijepljenih trudnica koje su se u trudnoći zarazile koronavirusom samo 8 posto imunoglobulina G.

Nejasno je kolika je razina antitijela potrebna da bi pojedinca zaštitila od infekcije, a antitijela nisu jedini obrambeni mehanizam tijela.

No "mnogi zainteresirani za ove podatke, od roditelja do pedijatara, željeli bi znati koliko dugo majčina antitijela ostaju u organizmu dojenčadi nakon cijepljenja trudnice. Sada na to imamo djelomičan odgovor", rekla je dr. Andrea Edlow iz Opće bolnice Massachusetts u Bostonu.

"Nadamo se da će ovi naši nalazi biti dodatan poticaj trudnicama da se cijepe", kazala je dr. Edlow.