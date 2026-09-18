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ROBERT F. KENNEDY JR.

MAJKO MILA Američki ministar će istraživati chemtrailse

Piše 24sata,
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MAJKO MILA Američki ministar će istraživati chemtrailse
Foto: Evan Vucci
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Kennedy je to najavio na konferenciji antivakserske organizacije Children's Health Defense, koju je godinama vodio prije ulaska u vladu Donalda Trumpa

Ministar zdravstva i socijalnih službi Robert F. Kennedy Jr. suočava se s intenzivnim kritikama nakon što je objavio da njegovo ministarstvo službeno istražuje chemtrails. Dok znanstvenici naglašavaju da su tragovi na nebu bezopasna vodena para, najviši američki zdravstveni dužnosnik tvrdi da se emisijama iz zrakoplova potajno prikrivaju otrovne kemikalije, čime se dugo opovrgavana teorija zavjere izravno uvodi u federalnu politiku, piše CNN.

Kennedy je to najavio na konferenciji antivakserske organizacije Children's Health Defense, koju je godinama vodio prije ulaska u vladu Donalda Trumpa. Okupljenim aktivistima u Washingtonu poručio je da imaju "snažnog i postojanog prijatelja u Bijeloj kući" te se pohvalio promjenama koje gura Trumpova administracija, uključujući pokušaje smanjenja broja preporučenih cjepiva za djecu i odvajanje kombiniranog cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole.

HOĆE LI IH RAZUVJERITI? Studija analizirala chemtrailse: Nema dokaza o teoriji zavjere
Studija analizirala chemtrailse: Nema dokaza o teoriji zavjere

Dr. Debra Houry, bivša glavna medicinska službenica američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), koja je podnijela ostavku prosvjedujući protiv postupaka i odluka ministra Kennedyja, rekla je Erin Burnett da bi se RFK Jr. trebao usredotočiti na stvarne čimbenike koji doprinose kroničnim bolestima, a ne na teorije zavjere.

Chemtrails predstavlja teoriju zavjere prema kojoj su dugotrajni bijeli tragovi koje zrakoplovi ostavljaju na nebu dokaz tajnog i organiziranog prskanja kemikalija ili bioloških agensa kojima se truju ljudi.

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Komentari 2
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