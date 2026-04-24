OBJAVIO JE DORH

Makedonac je glumio lažnog doktora i prevario ljude za 41.000 eura. Uhitili su ga...

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Nakon ispitivanja okrivljenika doneseno je rješenje o provođenju istrage, a sucu istrage podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja državljanina Republike Sjeverne Makedonije (1968.) zbog sumnje na počinjenje šest kaznenih djela prijevare, piše DORH. 

Okrivljenika se tereti za tri kaznena djela prijevare iz članka 236. stavka 1. Kaznenog zakona te tri kaznena djela prijevare iz stavka 2. istog članka. Postoji osnovana sumnja da je u razdoblju od 20. lipnja do 19. srpnja 2025. u Zagrebu, zajedno s više zasad nepoznatih osoba, sudjelovao u organiziranoj prijevarnoj shemi.

Sumnja se da su osumnjičeni telefonski kontaktirali građane, lažno se predstavljajući kao liječnici, pritom im neistinito tvrdeći da su članovi njihovih obitelji doživjeli prometne nesreće i zadobili teške ozljede. Od žrtava su potom tražili hitnu uplatu novca za navodne troškove liječenja. Na taj način prevarili su ukupno šestero ljudi, koji su oštećene za ukupno 41.400 eura.

Nakon ispitivanja okrivljenika doneseno je rješenje o provođenju istrage, a sucu istrage podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. 

Županijski sud u Zagrebu prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva te je okrivljeniku određen istražni zatvor.

